Conoce las actividades culturales que llegan a Saltillo por el mes de agosto

Después de que cientos de actividades llenarán la ciudad de arte, cultura y espectáculos por la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo, para conmemorar el 448 aniversario de la capital coahuilense, todavía queda oferta por disfrutar este mes de agosto. Para ello el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo dio a conocer su cartelera para las próximas semanas, con opciones abiertas para teatro, danza, talleres de arte y reiterando la invitación a las exposiciones que inauguraron el mes pasado. Talleres para todos Este mes continúa el Semillero Creativo de Pintura y Teatro, en el que pueden participar las personas interesadas en acercarse a estas artes con sesiones de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas en el Museo Rubén Herrera. Para mayores informes se pueden comunicar al correo semillerocreativosaltillo@gmail.com.

Para quienes están interesados en la literatura se llevará a cabo el módulo 5 del diplomado “Todo lo que se desborda es nuestro”, impartido por Elsa Tamez, todos los jueves en el Centro Cultural Casa Purcell. El cupo es limitado y se puede consultar más información al teléfono 844 442 6847. En el mismo sentido se llevará a cabo el “Taller de la memoria: Vamos a escribir una historia” con José Domingo Ortiz en la biblioteca de la Alameda, todo los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas. Por otro lado siguen abiertas las audiciones para ingresar al Centro de Estudios Dancísticos, para niños y niñas de entre 8 y 11 años, todos los viernes de agosto y la posibilidad de becas al 100%. La cita se debe agendar a los teléfonos 844 203 2358 y 844 219 9515.

De baile, música y teatro Los viernes de agosto continúa la querida velada de “Danzones, boleros y algo más”, sesiones que en punto de las 18:30 horas, en la Plaza del Congreso del Estado, invitan a personas de todas las edades a aprender y disfrutar de este género tradicional. Imparte el maestro Humberto Rivera. Asimismo, todos los jueves habrá serenata en la Rectoría de la UAdeC, en punto de las 20:00 horas con música de todas las épocas, romántica siempre, a cargo de talentos locales. Y del 14 al 17 de agosto se celebrará el Festival Internacional de Rondallas de Saltillo, con eventos en línea y en Paseo Capital. El sábado 16 de agosto el estudio de piano Apassionata presentará el “Concierto de película” en el Teatro García Carrilo en punto de las 17:00 horas. La entrada es libre. Mientras tanto, el sábado 23, se realizará el concierto “Sonidos en transición” con alumnos y maestros del Centro de Estudios Musicales a las 18:00 horas. Aunado a esto se presentará la obra “La otra historia de Rosa” de la Asociación Cultural Rodas el 8 y 9 de agosto a las 20:00 horas. La entrada tiene un costo de 150 pesos pero hay cortesías en Casa Purcell. Encuentra más eventos en la cartelera, disponible para consulta en las redes sociales del IMCS.