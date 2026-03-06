$!Editorial Atemporia y la revista ‘No Estás Sola’ celebran aniversario entre una creciente comunidad

“Todo empezó con una revista” y a 20 años de haber iniciado la editorial Atemporia continúa fuerte, no solo con las publicaciones de libros que la han consolidado a lo largo de dos décadas, sino también con “NES (No Estás Sola)”, una revista que este 2026 también cumple 10 años siendo un espacio para reflexión y encuentros para muchas mujeres mexicanas. En entrevista con VANGUARDIA, la editora y escritora Alejandra Peart, directora y fundadora de este proyecto, celebró el aniversario de ambos proyectos en los que ha encontrado una vocación que le ha permitido sumarse a las letras coahuilenses desde el ámbito independiente. Peart recordó que Atemporia inició en la Ciudad de México, como un proyecto entre ella, el también poeta Eduardo Ribé y el ahora cineasta Reginaldo Chapa. La revista literaria nació con grandes ilusiones.

“Era un panfleto y nosotros muy idealistas nos imaginábamos que lo íbamos a regalar en el metro. Nos dimos cuenta que ese idealismo no nos llevaría a nada y decidimos hacer una revista más en forma. Nos quedamos solo Eduardo y yo con la revista y ese proyecto se ganó una beca del FONCA”, recordó. Se trató del programa Edmundo Valadés de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes, ahora extinto, que les permitió el presupuesto para seguir publicándola. A esta le siguió la beca Juan Grijalbo/Conaculta, que ofrece formación profesional en la industria editorial. Para este punto Ribé reconoció que su camino era como escritor pero Alejandra encontró aquí una vocación que decidió seguir. “Ahí conocí a muchísima gente del mundo editorial y ahí salí con esta emoción por hacer libros”, compartió, “decidimos que el primer libro fuera de Eduardo, y seguimos siendo un equipo por unos años”. Reflexionó que “cuando haces lo que te gusta se vuelve como una avalancha” y así es como Atemporia empezó a expandirse y consolidarse, regresando a Saltillo, su tierra natal —estaba en CDMX estudiando una maestría— para abonar a la escena local con esta editorial independiente.

BIEN ACOMPAÑADA “Antes de la pandemia inicié con la revista de ‘No estás sola’ porque me sentía más identificada con temas de maternidad y no tenía tiempo para hacer todo lo que implica hacer un libro [...] Y sentía que una revista podía darme ese espacio para hablar del tema sin alejarme de mi labor editorial, y a mi esposo se le ocurre que haga una revista para mujeres”, recordó sobre los inicios de NES. En este tiempo, justo por su maternidad, bajó la producción de libros de Atemporia, aunque años después llegó incluso a publicar un libro sobre la revista misma, celebrando las colaboraciones que la hicieron posible. La pandemia la llevó a pasar la revista al formato digital, en el que continuó al terminar la contingencia, pero como recalca “si buscas algo eventualmente se da” y con apoyo de esta comunidad que se creó en torno a la publicación pudo volver a conseguir la publicidad necesaria para imprimirla nuevamente.