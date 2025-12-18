$!Exploran el desierto, el bosque y la ciudad por medio del arte textil y la literatura

Durante tres semanas un grupo de 15 artistas, todas mujeres, exploraron las posibilidades de la palabra y del tejido para conocer de mejor manera lo que las rodea, el territorio de esta región. El significado de vivir entre el desierto, el bosque y la ciudad adquirió otra dimensión en el proyecto “Texto, textil, territorio”. Los resultados de esta residencia artística, coordinada por la artista textil Laila Castillo, se integraron en una exposición inaugurada el pasado mes de noviembre en el Museo de Artes Gráficas de Saltillo (MAG) y este martes se llevó a cabo un recorrido guiado de la mano de sus creadoras. “Se inauguró en noviembre y va a estar hasta febrero y seguiremos haciendo estos recorridos”, compartió Castillo para VANGUARDIA, “fue muy revelador empezando por el taller de escritura, y nos confrontó a la mayoría. Algunas de las creadoras que aplicaron a la convocatoria venían de la literatura, pero las que no esto fue un rompehielos y lo que tuvimos en común fue que eso que logramos descifrar con palabras fue una guía muy fiel para las producciones matéricas”.

Del proyecto no solo resultó la exposición, sino también la exposición de un fanzine —disponible a la venta por 50 pesos en el MAG— que complementa de manera significativa la experiencia de visitar la muestra, pues ahí se depositó buena parte del ejercicio literario, el cual contó en ese taller con la guía de Erick Rivera. Los recorridos, específicamente, se hicieron por el sendero de Lorenza en el Cañón de San Lorenzo; una caminata que abarcó los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López, así como el distribuidor vial el Sarape, el Parque las Maravillas y el Centro Histórico, en la ciudad, y un valle cercano a la Vinícola Conexión Ancestral, la hacienda Los José y una zona de petrograbados rumbo a Hipólito, General Cepeda.

“El viaje al bosque fue muy amigable, la montaña nos abrazó, fue nuestro primer encuentro, donde nos conocimos, ahí empezamos a escribir, fue una caminata muy suave [...] Para el segundo nos ayudaron los chicos de Rizoma Lab del Habitar para recorrer Saltillo, para mí y las chicas fue redescubrir la ciudad y replantearnos cómo transitamos nuestra cotidianidad y en el desierto la mayoría de las chicas sintieron resistencia, hostilidad”, explicó la coordinadora. “Pero resultó que después de todo el camino recorridos y los vínculos creados, fue lindo visitarlo acompañadas, porque entonces emergió y se hizo visible toda esta magia que hay en el desierto, estaba el sol y estaba la luna y el desierto te invita a mirar más profundamente y despertó mucho la mirada de las chicas”, agregó.