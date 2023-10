Justus Fenner, el historiador que se enfrentó a los zapatistas, es reconocido en Coahuila

En enero de 1994 el historiador Justus Fenner Bieling se plantó ante los guerrileros del recién levantado en armas Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y les instó a preservar el archivo municipal de San Cristóbal de las Casas, con cientos de documentos históricos sobre el desarrollo de Chiapas. “Todo se puede reponer: una mesa, mate­rial de oficina. un edificio. Todo, menos un archivo destruido. Cuando se pierde un documento histórico, se pierde parte de nuestra memoria, y se pierde para siempre”, explicó el investigador al Subcomandante Marcos y otros miembros del EZLN como argumento para proteger el acervo, según reportó la periodista Blanche Petrich en un artículo publicado en enero de ese año en La Jornada. Marcos comprendió la importancia de lo que Fenner resguardaba y mandó colocar sellos en el lugar, para evitar que resultara afectado por cualquier circunstancia.

Casi 30 años después el Centro Cultural Vito Alessio Robles reconoció este y otros muchos actos, publicaciones, investigaciones y demás actividades que el académico ha realizado para preservar, rescatar y difundir la historia de dicho estado con la Presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico, que le fue entregada en Saltillo el pasado martes. Durante la ceremonia de entrega del premio, que recibió de manos de la directora del CECUVAR, Esperanza Dávila Sota, así como de la Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil y el dr. Luis Felipe Barrón Córdova, miembro del jurado calificador de la presea, Fenner Bieling impartió la conferencia “Chiapas, territorio en pugna, 1824-2024”, en la que estableció una ruta de los conflictos territoriales que desde la Independencia de México hasta la actualidad afectan no solo la división territorial de la entidad, sino también su identidad y, sobre todo, a sus pobladores. “La historia solo tiene sentido si tiene alguna relación con el presente”, aseguró el historiador en entrevista con VANGUARDIA, “si no tiene relación con el presente no sirve de nada, es una historia curiosa, una anécdota, porque necesitas en quién creer o a quién poner en un pedestal en el Zócalo, esa no es mi historia”.

Durante la conferencia abordó periodos del desarrollo de Chiapas como la anexión del Soconusco, resuelta con Guatemala gracias a unos mapas virreinales que establecieron fronteras más o menos claras. Sin embargo, recalcó en la entrevista que estos límites difusos permanecen en la actualidad. “Habíamos pensado que ya estaban definidos los límites, ya podía uno hablar del territorio de Chiapas, sin interrogantes o excluir ciertas partes. Pero nunca dejó de ser un territorio amorfo, si no es al norte o al sur, en la frontera con Guatemala o Oaxaca siempre ha habido cuestionamientos serios que llegaron casi a confrontaciones y violencia entre comunidades que nos muestra que no hay límites”, comentó, “hay guatemaltecos asentados en Chiapas desde hace mucho tiempo porque la frontera cortó sus territorios ancestrales, una parte de los chujes están en México y otros en Guatemala”. TE PUEDE INTERESAR: Entre jazz, K-Pop y boleros CD Acoustic entrega divertido concierto en la Superior de Música Esto se extiende a las cuestiones migratorias, donde, como lo mencionó en la conferencia “Chiapas se convierte en la primera frontera de Estados Unidos”, así como a las decisiones políticas y empresariales que se toman a costa de los habitantes de la zona. “La pobreza no ha dejado de existir en Chiapas”, compartió, “pero hay círculos como el Gobierno que promueve un Chiapas turístico y no les conviene hablar de la pobreza, porque el negocio es atraer gente y ¿cómo atraes gente con pobreza? Necesitas algo que haga que se sienta bien la gente. San Cristóbal ya no es la ciudad de hace 30 años, ahora se parece a cualquier otro centro turístico, otro café, otro restaurante, todas las cadenas hoteleras. Es la imagen que Chiapas está dando hacia afuera, ven a relajarte, si quieres hacer turismo de aventura puedes hacerlo, incluso puedes ver ‘algunos indígenas, ¡wow!’, están promoviendo lo exótico. La pobreza no es un valor agregado, lo contrario”.

“Prefieren que no se hable pero en Chiapas mismo es casi imposible no chocar con la pobreza a diario, das la vuelta a la esquina y la ves en todas partes, hay puntos donde la gente siente que el mundo está en orden, perfecto, aquí puedo llegar sin mala conciencia, pero si vas a otras partes de Chiapas con una pobreza espantosa, con una migración, con una desesperación, con una vida que ninguno de los que vienen para ver a Chiapas considerarían una vida digna de vivir”, añadió. Esto ha llevado a la escalada de violencia, la presencia del narco en el estado, y muchas otras problemáticas que, también lo reconoció, llegan al resto del país filtradas a través de los medios. TE PUEDE INTERESAR: MARCO se convierte en jardín con su nueva exposición colectiva “Si no percibes esto es porque la propaganda en realidad funciona. En el 94 muchas personas se dieron cuenta apenas que Chiapas era parte de México y no un estado exótico ahí en la selva, quién sabe dónde”, señaló. “Algo los lleva a esa desesperación, porque ven que las autoridades no reaccionan a sus necesidades. Hay zonas donde no puedes pasar, donde las autoridades no entran, ya no tienen forma de actuar y eso no solo en las periferias, en San Cristóbal hay zonas donde nadie entra”, aseguró. Cuando Justus Fenner se enfrentó a los zapatistas para evitar que destruyeran el archivo municipal de San Cristóbal no solo estaba protegiendo material para sus investigaciones, sino los documentos que pueden explicar porqué Chiapas está sujeto a estas situaciones, con preguntas cuyas respuestas pueden mejorar el entendimiento de sus dinámicas y población y, a la larga, atender tales problemáticas, respuestas que él se ha comprometido a encontrar y por ello, desde el norte, su trabajo fue reconocido.

Videos