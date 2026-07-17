$!La escultura coahuilense se reúne en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Las exposiciones de escultura son raras en Saltillo, pero el primer trimestre de 2026 esto comenzó a cambiar y ahora, en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), la creación tridimensional está reiterando su existencia. Este jueves el FINA inauguró en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) la colectiva “Otras formas de nombrar el horizonte”, que reúne en el Centro Cultural Vito Alessio Robles la obra escultórica de 26 artistas originarios de Saltillo, Torreón y Monclova.

La muestra busca ser representativa del trabajo de los coahuilenses en este rubro. No todos los artistas participantes se consideran a sí mismos escultores, pero esa es justo una de las líneas que explora la propuesta: la diversidad de medios con los que se trabaja en la entidad. En la galería hay bronces, ensamblajes, talla en madera, cerámica, textiles, concreto, acero y hasta arte cibernetico. Los materiales apuntan a la diversidad de visiones de sus creadores, cuyas obras coinciden en dialogar sobre temas como el territorio —el desierto específicamente— y los desplazamientos que lo atraviesan; el cuerpo humano en su dimensión biológica y social y las críticas a este último aspecto.

Esta exposición se relaciona directamente con la propuesta que en este mismo recinto se realizó en el FINA 2025. En “Destino y ruta” se convocaron a artistas menores de 50 años para conocer sus exploraciones pictóricas. Ahora no hay límite de edad, en lo que para los curadores es un reflejo de la naturaleza misma de la creación escultórica. “A diferencia de la pintura, donde hay una gran variedad de edades y de temas, la escultura implica un mayor compromiso, de entender el medio, de tener espacio y tiempo para trabajarlo”, explicó Talía Barredo, co-curadora de la exposición y coordinadora de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

Ramiro Rivera, co-curador y coordinador de artes visuales en la SC, añadió que “las etiquetas se han ido difuminando con el paso de los años. Los artistas han descubierto que no tienen que encasillarse, y no lo digo de manera peyorativa [...] Esta cuestión nos concierne en el estado, porque se aborda desde muchos intereses como un producto o como parte de una investigación, de un proceso”. Al igual que “Destino y ruta”, que estuvo en itinerancia por Parras de la Fuente, Monclova y Torreón, esperan que esta muestra, que estará en Saltillo hasta septiembre, también llegue a distintas partes de Coahuila.

La exposición está integrada por el trabajo de Jorge Alvarado, Mercedes Aquí, Antonio Castañeda, Roy Carrum, Laila Castillo, Sinhué Delgado, Román Eguía, Elsa Fraire, Anabel Fuentes, Avelina Fuentes, Alejandro Fuentes, Fher Galván y Horacio García. También se suman Ana Gómez, Mariela Gutiérrez, Lila Jamieson, Jorge Jiménez, Federico Jordán, Marisol Lara, Rowena Morales, Edurne Otaduy, Miguel Sifuentes, Vange Tamez, Jerónimo Valdés, Carlos Vielma y Adair Vigil.