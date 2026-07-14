Muere Luis Goytisolo, miembro de la RAE y autor de ‘Antagonía’, a los 91 años

“Luis Goytisolo falleció este domingo 12 de julio en la localidad de Vimbodí, Tarragona, a los 91 años”, señaló la Academia.

La RAE confirmó el deceso mediante un comunicado en el que recordó la trayectoria del autor, integrante de la Generación del 50 y ocupante del sillón C de la corporación desde 1995.

El escritor y académico de la Real Academia Española ( RAE ), Luis Goytisolo, falleció este domingo 12 de julio en la localidad de Vimbodí, Tarragona, a los 91 años de edad, informó la institución.

“Ahora sé que mi obra está influida por el dolor de mi propia niñez”, expresó en una de sus reflexiones.

El propio escritor reconoció en diversas ocasiones que esa experiencia marcó profundamente su obra literaria.

Procedía de una familia de empresarios de origen vasco que hizo fortuna en Cuba. Su padre fue el científico José María Goytisolo Taltavull y su madre, Julia Gay, falleció durante un bombardeo sobre Barcelona en 1938, en el contexto de la Guerra Civil Española.

Fue hermano menor de los también escritores José Agustín Goytisolo (1928-1999) y Juan Goytisolo (1931-2017), con quienes integró una de las familias más reconocidas de la literatura española contemporánea.

Luis Goytisolo nació en Barcelona en 1935 y comenzó su acercamiento a la literatura desde una edad temprana. Con el paso de los años se consolidó como uno de los integrantes más activos del denominado Círculo de Barcelona, considerado uno de los núcleos centrales de la Generación del Cincuenta.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LA LITERATURA DESDE LA INFANCIA

ABANDONÓ DERECHO PARA DEDICARSE A LA LITERATURA

Al igual que sus hermanos mayores, inició estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona en 1953. Sin embargo, decidió abandonar la carrera para dedicarse por completo a la actividad política y a la escritura.

Su primera esposa, María Antonia Gil Moreno de Mora, falleció en 1993 a consecuencia de un cáncer de pulmón. La pareja tuvo dos hijos, Gonzalo y Fermín, y a ella dedicó una de sus obras más reconocidas, Antagonía.

AUTOR DE LA TETRALOGÍA ANTAGONÍA

Luis Goytisolo es considerado uno de los narradores más relevantes de la literatura española contemporánea y es reconocido principalmente por la tetralogía Antagonía, considerada una de las obras más importantes de la narrativa en español de la segunda mitad del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria también colaboró como articulista en diversos medios de comunicación, entre ellos El País, ABC y Diario 16.

Además de su trabajo como novelista, desarrolló proyectos vinculados con la televisión. En 1991 creó la idea original, escribió el guion y realizó los comentarios de la serie documental Índico, transmitida por Televisión Española.

Posteriormente dirigió y presentó Mediterráneo: El origen, una producción dedicada a temas de historia antigua y arqueología.

SU PAPEL DENTRO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Luis Goytisolo fue elegido miembro de la Real Academia Española el 24 de marzo de 1994.

Tomó posesión del sillón C el 29 de enero de 1995 con el discurso titulado El impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea, al que respondió el también académico Francisco Ayala.

Durante su participación en la institución desempeñó distintos cargos. Fue vocal de la Junta de Gobierno entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de censor de la Academia de 2000 a 2008.

La RAE destacó que su discurso de ingreso abordó la autonomía del lenguaje frente al creciente peso de la cultura de la imagen en la narrativa contemporánea.

FUNDÓ UNA EDITORIAL Y PROMOVIÓ LA NARRATIVA HISPÁNICA

En 1999 creó, junto con Elvira Huelbes, la Editorial Goytisolo, un sello dedicado a publicar obras relacionadas con la historia y producción literaria de su familia.

Asimismo, en la ciudad gaditana de El Puerto de Santa María se encuentra la Fundación Luis Goytisolo, instalada en el Palacio de Villarreal y Purullena.

La fundación organiza de manera anual simposios dedicados a la narrativa hispánica contemporánea, con la participación de escritores, investigadores y académicos de España y otros países.

RECONOCIMIENTOS A LO LARGO DE SU CARRERA

Durante más de seis décadas de trayectoria literaria, Luis Goytisolo recibió diversos reconocimientos por su obra narrativa y ensayística.

En 1958 obtuvo el Premio Biblioteca Breve por la novela Las afueras. Posteriormente recibió el Premio Ciudad de Barcelona en 1976 por Los verdes de mayo hasta el mar.

En 1984 fue distinguido con el Premio de la Crítica por Estela del fuego que se aleja y, en 1993, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa por Estatua con palomas.

Dos décadas más tarde, en 2013, recibió el Premio Anagrama de Ensayo por Naturaleza de la novela y ese mismo año fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas como reconocimiento al conjunto de su trayectoria literaria.

En 2018 obtuvo el Premio Carlos Fuentes, otorgado por la totalidad de su obra.