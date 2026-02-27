$!“Mujeres de Arena” abre espacio de memoria y conciencia desde el teatro

La presentación de la obra “Mujeres de Arena” se realizó en Saltillo como un proyecto escénico que busca visibilizar la violencia contra las mujeres en México a través de testimonios reales, en una propuesta que combina teatro, reflexión social y memoria colectiva. Durante la rueda de prensa, el director de la obra, Hernán Hernández, explicó que la puesta en escena no es solo un proyecto artístico, sino una decisión ética para abordar una problemática vigente en el país. “No queremos presentar solamente una obra de teatro, queremos abrir un espacio de memoria. Es un texto necesario porque nos confronta con una herida que sigue abierta en nuestro país: la violencia hacia la mujer y los feminicidios”, dijo. Señaló que la obra retoma testimonios reales de mujeres, principalmente de Ciudad Juárez, pero con una visión que busca reflejar la problemática a nivel nacional. “No buscamos impactar desde la crudeza, sino tocarte desde la verdad. El escenario se convierte en un espacio donde el dolor puede transformarse en reflexión y el público no es un espectador pasivo, sino un testigo consciente”, comentó.

Hernández añadió que el montaje se construyó a lo largo de varios años y que el proceso incluyó un trabajo emocional profundo con el elenco, acompañado incluso por un psicólogo para brindar contención tras los ensayos, debido a la carga del tema. La obra tiene una duración aproximada de una hora y media y está dirigida a público adolescente y adulto. Las actrices que participan en la puesta coincidieron en que el proceso ha sido emocionalmente intenso, pero necesario. “Ha sido una montaña rusa de emociones, pero es un honor poder darle voz a estas historias para que no se vuelvan a repetir”, expresó Alicia Aguilar. Por su parte, Karla Fong destacó que la obra busca dignificar a las víctimas: “No es desde el morbo ni la revictimización, sino desde la conciencia y el respeto a las historias de mujeres que ya no pueden hablar”. La obra se presentará en Saltillo el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, así como los días 27, 28 y 29 del mismo mes en el Teatro del IMSS, con funciones a las 19:30 horas. El costo del boleto será de 144 pesos y habrá promociones especiales para asistentes a la marcha del 8M y para actores locales el Día Mundial del Teatro.

En el proyecto también participan estudiantes de la Universidad CNCI, quienes colaboran en áreas como escenografía, staff y una exposición pictórica titulada Las que buscan, las que sostienen, dedicada a las madres buscadoras. El director del campus Saltillo de la Universidad CNCI, José Gustavo Salinas López, subrayó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas dentro de la formación de los estudiantes. “Para que una educación sea verdaderamente completa, debe incluir cultura, deporte y arte. Somos formadores de ciudadanos responsables y comprometidos, por eso estamos a favor de visibilizar estas causas y contribuir a erradicar la violencia de género”, afirmó. TE PUEDE INTERESAR: Un juego con la cerámica: Invitan a exposición pop-up de escultura en Saltillo Hernández concluyó que el objetivo de la puesta en escena es provocar reflexión y conversación social. “A lo mejor el teatro no cambia el mundo de inmediato, pero sí cambia las conversaciones, y esas conversaciones son las que pueden generar un cambio colectivo”.

