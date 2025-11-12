$!Noé Silva presenta 10 años de ‘mercancía popular’ con exposición en el Cerdo de Babel de Saltillo

El trabajo de Noé Silva se ha convertido a lo largo de diez años en la identidad de muchos establecimientos de Saltillo —además de un par en California, Estados Unidos— y de varios proyectos artísticos culturales y la exposición “Mercancía popular” lo celebra. Inaugurada el pasado jueves en la Taberna el Cerdo de Babel, la muestra está integrada por productos que el artista saltillense ha creado para acompañar distintas iniciativas, desde camisas e ilustraciones hasta logos completos.

“Han sido proyectos personales, colaboraciones con artistas o establecimientos del Centro Histórico”, explicó el artista a VANGUARDIA, quien también tuvo la oportunidad de intervenir directamente los muros del restaurant-bar con algunas de sus ilustraciones. Con un estilo que toma muchos elementos del grabado sobre linóleo, pero aplicados a la imagen digital, así como símbolos de la cultura mexicana, desde los prehispánico, hasta lo novohispano y moderno, las creaciones de Silva mantienen una estética propia y reconocible.

“He visto de alguna manera una evolución, desde la primera playera que hice. A la fecha he tratado de abordar diferentes temas dentro de la cultura popular y conforme ha pasado el tiempo siento que ha habido un cambio en el estilo gráfico. Al observar ese trabajo veo etapas de mi vida, veo proyectos, recuerdo marcas o personas, entonces es básicamente una línea del tiempo de lo que he producido y lo veo con nostalgia y con orgullo”, comentó respecto a la oportunidad de ver su obra en retrospectiva. La exhibición también es una apuesta particular pues, si bien el Cerdo no es una galería de arte profesional, sí ha adquirido a lo largo de los años un estatus destacado en la escena de las artes visuales de la región, y abrirle este espacio a la gráfica utilitaria amplía la conversación.

“Se me hace interesante la plataforma, porque a final de cuentas es gráfica plasmada sobre un lienzo, y en este caso el lienzo se puede llevar puesto. También me siento orgulloso porque han podido conectar, la ropa que uno usa es una expresión y quienes han usado estos diseños se han sentido identificados”, compartió. “Hay una anécdota muy cool que me contó un amigo que me compró una playera, que la llevaba puesta en algún concierto, a alguien más le gustó la playera y empezaron a generar conversación y se hicieron amigos gracias a esta playera”, agregó.

Entre las marcas, establecimientos y eventos con los que ha colaborado se encuentran Mude After Dark, Roots, Local Beer Dealers y el propio Cerdo de Babel, así como la banda Chicano Batman de Los Ángeles y la identidad gráfica que diseñó para los equipos deportivos de la Universidad de San Diego, proyecto que se dio a conocer hace un mes. "Sigo todavía sin creérmela, fue una experiencia muy bonita y se acopló esta playera, esta merch que también forma parte de esta exposición", expresó al respecto. La exposición estará todo el mes de noviembre, hay piezas a la venta y Silva espera realizar un evento en próximos días, para llevar más mercancía, como stickers y prints, para que la gente conozca más de cerca su trabajo. Los pormenores se darán a conocer en las redes sociales del Cerdo y del artista en @elnoesilva.

TEMAS Arte Exposiciones Localizaciones Saltillo