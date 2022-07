$!¿Se perdió la confianza en la colección editorial del Instituto Municipal de Cultura?

Ella se suma a otros autores que también decidieron no participar en la colección —una de pocas que ofrece regalías—, como Christian Luna, autor del libro “Crónica de un salto”, el cual se editó como parte de la Colección Acequia Madre, de la administración 2014- 2017 del IMCS, y co-autor del libro “Triquinosis”, quien reveló su decisión en mayo, días después de que comenzara la controversia.

Si bien el IMCS no dio a conocer dicha información de manera pública, los escritores sí anunciaron en redes sociales el fallo, lo que generó indignación entre la comunidad, pues se esperaban resultados hasta después del 30 de junio, la fecha límite para enviar los trabajos.

Decisiones turbias

En aquella ocasión VANGUARDIA entrevistó a Gabriela Romero Pinto, subdirectora del instituto, quien señaló que la decisión fue tomada por el Consejo Editorial del IMCS, como una medida para poder iniciar con el proceso de edición de las obras seleccionadas y a su vez cumplir con los calendarios presupuestales del Ayuntamiento de Saltillo.

Asimismo, recalcó que no se trataba de un certamen y que el estimado de 10 libros seleccionados —que podrían ser de distintos géneros, de acuerdo con las bases— solo está sujeto a la capacidad del presupuesto asignado, por lo que podría variar año con año, razón por la cual se sintieron en la libertad de comenzar a editar aunque no contaran con el total de los trabajos inscritos —para ese momento, reportó Romero pinto, solo habían recibido cuatro, y eligieron dos—.

Esta explicación, sin embargo, no fue suficiente para justificar el modo de operar del Consejo y las decisiones tomadas alrededor de la convocatoria, en particular porque fue una decisión extraordinaria, a puerta cerrada y cuyos pormenores no se dieron a conocer hasta que estalló la indignación.