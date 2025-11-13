Autoridades de Tamaulipas desmienten supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas

/ 13 noviembre 2025
    Autoridades de Tamaulipas desmienten supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas
    El gobierno de Tamaulipas desmintió los rumores sobre un presunto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas; el artista y su equipo confirmaron que se encuentra bien y que la información difundida en redes sociales es completamente falsa. FOTO: ARCHIVO | EDGAR NEGRETE LIRA | CUARTOSCURO

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas y el equipo de Alfredo Olivas desmintieron los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto atentado

Las autoridades de Tamaulipas desmintieron los rumores que circularon en redes sociales sobre un presunto ataque armado en contra del cantante Alfredo Olivas mientras viajaba por una carretera en Ciudad Victoria.

A través de un comunicado oficial, la Vocería de Seguridad estatal calificó la información como completamente falsa y aseguró que no se ha registrado ningún incidente de violencia o situación de riesgo relacionada con el artista.

La aclaración se emitió luego de que en distintas plataformas digitales se difundieran versiones que afirmaban que el intérprete de música regional mexicana había sido víctima de un atentado y que se encontraba hospitalizado tras recibir impactos de arma de fuego.

DIFUNDEN PRESUNTO ATAQUE ARMADO CONTRA ALFREDO OLIVAS EN REDES SOCIALES; DESMIENTEN HECHOS

Algunos mensajes compartidos en redes sociales señalaban que uno de los integrantes de su equipo de seguridad habría perdido la vida durante el supuesto ataque.

No obstante, las autoridades negaron categóricamente tales versiones y confirmaron que no existe ningún reporte que respalde esos dichos. Hasta el momento no se tienen registrados hechos de violencia en las carreteras del estado ni incidentes relacionados con el artista”, indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en su mensaje.

Según los rumores, un convoy de cinco vehículos con civiles armados habría interceptado la camioneta en la que viajaba el cantante cuando se dirigía a una presentación en la entidad. Sin embargo, tras revisar los reportes de seguridad y las cámaras de vigilancia de la zona, las corporaciones estatales descartaron por completo que se haya producido algún evento de esa naturaleza.

ALFREDO OLIVAS Y SU AGENCIA DESMIENTEN ATENTADO EN SU CONTRA EN TAMAULIPAS

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alfredo Olivas también se pronunció para aclarar los rumores. El intérprete publicó una fotografía reciente. Con ello, buscó tranquilizar a sus seguidores y detener la propagación de versiones falsas que causaron preocupación en redes sociales.

Por su parte, Star Media Consultin, agencia representante del cantante, emitió un comunicado en el que confirmó que la información sobre un ataque armado era completamente falsa.

“Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa, señala el comunicado.

La agencia agregó que el intérprete “se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últimas horas”.

$!Autoridades de Tamaulipas desmienten supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas

ALFREDO OLIVA Y AGENCIA AGRADECEN A LOS FANS POR SU PREOCUPACIÓN Y PIDEN NO CAER EN INFORMACIÓN FALSA

La representación del artista agradeció las muestras de apoyo y preocupación de sus seguidores y medios de comunicación, al tiempo que exhortó al público a consultar únicamente los canales oficiales para obtener información verificada sobre el cantante.

Hasta el momento, tanto las autoridades de Tamaulipas como el equipo de trabajo de Alfredo Olivas coinciden en que no existe ningún reporte, denuncia o evidencia que respalde la versión del supuesto atentado.

Los rumores sobre un atentado contra Alfredo Olivas, que iniciaron en redes sociales, fueron desmentidos por la Vocería de Tamaulipas, la agencia Star Media Consulting, y por el mismo cantante Alfredo Olivas. Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de agresión que cumplan con la descripción en el estado.

Temas


Ataques
Cantantes
Fake News

Localizaciones


Tamaulipas

