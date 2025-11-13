$!Autoridades de Tamaulipas desmienten supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas

Las autoridades de Tamaulipas desmintieron los rumores que circularon en redes sociales sobre un presunto ataque armado en contra del cantante Alfredo Olivas mientras viajaba por una carretera en Ciudad Victoria. A través de un comunicado oficial, la Vocería de Seguridad estatal calificó la información como completamente falsa y aseguró que no se ha registrado ningún incidente de violencia o situación de riesgo relacionada con el artista. TE PUEDE INTERESAR: Junior H comparece ante la FGE de Jalisco por presunta apología del delito al cantar ‘El Azul’ en presentación La aclaración se emitió luego de que en distintas plataformas digitales se difundieran versiones que afirmaban que el intérprete de música regional mexicana había sido víctima de un atentado y que se encontraba hospitalizado tras recibir impactos de arma de fuego.

DIFUNDEN PRESUNTO ATAQUE ARMADO CONTRA ALFREDO OLIVAS EN REDES SOCIALES; DESMIENTEN HECHOS Algunos mensajes compartidos en redes sociales señalaban que uno de los integrantes de su equipo de seguridad habría perdido la vida durante el supuesto ataque. No obstante, las autoridades negaron categóricamente tales versiones y confirmaron que no existe ningún reporte que respalde esos dichos. “Hasta el momento no se tienen registrados hechos de violencia en las carreteras del estado ni incidentes relacionados con el artista”, indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en su mensaje. Según los rumores, un convoy de cinco vehículos con civiles armados habría interceptado la camioneta en la que viajaba el cantante cuando se dirigía a una presentación en la entidad. Sin embargo, tras revisar los reportes de seguridad y las cámaras de vigilancia de la zona, las corporaciones estatales descartaron por completo que se haya producido algún evento de esa naturaleza. ALFREDO OLIVAS Y SU AGENCIA DESMIENTEN ATENTADO EN SU CONTRA EN TAMAULIPAS A través de su cuenta oficial de Instagram, Alfredo Olivas también se pronunció para aclarar los rumores. El intérprete publicó una fotografía reciente. Con ello, buscó tranquilizar a sus seguidores y detener la propagación de versiones falsas que causaron preocupación en redes sociales.

Por su parte, Star Media Consultin, agencia representante del cantante, emitió un comunicado en el que confirmó que la información sobre un ataque armado era completamente falsa. “Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa”, señala el comunicado. La agencia agregó que el intérprete “se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últimas horas”.