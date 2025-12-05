Billy Idol, Sean Combs y Steve Cropper

El domingo pasado quien festejó sus 70 años en la CDMX con su gira “It´s a Nice Day to ... Tour Again” fue el pionero británico del punk e ícono del rock Billy Idol.

Esta celebración tuvo lugar sobre el escenario del Estadio Alfredo Harp Helú donde el intérprete de éxitos como “White Wedding” ( de donde sale el título de la gira); “Dancing with Myself” o “Rebel Yell”, entre otras, donde frente a un público conformado por 15 mil asistentes según cifras oficiales entonó precisamente el tema “Dancing with Myself” con la banda de rock regiomontana The Warning, sobre cuya colaboración Idol declaró que él y su banda se consideraban “ ... muy afortunados de tener a Daniela (Villarreal), de The Warning, acompañándonos. Ella es fantástica y ellos son una banda fantástica” para luego cantarle “Las Mañanitas” también.

Nacido el 30 de noviembre de 1955 en la ciudad de Middlesex, en Inglaterra, bajo el nombre de William Michael Albert Broad, comenzó a ser conocido por los grandes públicos con el nombre de combate de Billy Idol desde que formó parte de la banda de punk de los años 70 Generation X para alcanzar el gran éxito como solista en las décadas de los 80 gracias a sus álbumes “Rebel Yell” (1983) y “To Be a Lover” (1986), y en los 90s por sus colaboraciones en bandas sonoras como las de “The Adventures of Ford Fairlane” (1990) con el tema “Cradle of Love”; el homónimo del éxito taquillero “Máxima Velocidad” (1994) o como actor en “The Doors” (Oliver Stone, 1991).

Hablando de la década de los 90, el martes pasado Netflix estrenó su serie documental “Sean Combs: Ajuste de cuentas”, la cual bajo la producción de otro controvertido rapero como 50 Cent cuenta en cuatro episodios el ascenso y caída de uno de los ejecutivos y artistas más exitosos de los años 90 pero a costa de su involucramiento con algunas leyendas del hip hop como Notorious B.I.G. o Tupac Shakur que fueron asesinados en medio de una guerra de mafias de pandillas del Oeste vs. el Este de los Estados Unidos, así como la denuncia que finalmente lo llevó el año pasado a prisión por violación y diversos crímenes sexuales, muy distante a un notorio legado musical.

Para terminar, la primera semana de diciembre no dejó de cubrirse de luto con la muerte del guitarrista norteamericano de soul y Rhythm and Blues Steve Cropper a los 84 años de edad en Nashville, Tennessee, y quien es recordado sobre todo por haber pertenecido a bandas como Booker T and the MG´s y “The Blues Brothers”, un número cómico musical creado por los comediantes Dan Aykroyd y el desaparecido John Belushi como un sketch del famoso programa televisivo “Saturday Night Live” y que en el año de 1980 lo llevaron al cine con un éxito mucho mayor a través de una película conocida en México como “Los Hermanos Caradura”. Descanse en paz.

