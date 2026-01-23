Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?

¡Atención ARMY! La preventa de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México comenzó en punto de las 9:00 horas entre filas virtuales enormes, quejas por fallas en el sistema y en espera de la venta general, en caso de no alcanzar. Al menos 165 mil a 180 mil ARMY se unieron a la sala de espera durante los primeros minutos de haberse abierto la preventa. Hasta el momento las entradas destinadas a este tipo de venta ya están agotadas. TE PUEDE INTERESAR: BTS en México: OCESA K-POP publica precios oficiales de los boletos para los conciertos y actualizan mapa

Cabe destacar que a las 12:00 horas arrancó la preventa de la tercera fecha del BTS World Tour ARIRANG, el 10 de mayo, aunque se espera que pase lo mismo: los boletos designados se agoten en minutos. La preventa finaliza este 23 de enero a las 21:59 horas, pero sólo es posible desbloquear la compra si se realizó el registro a la ARMY Membership antes del 18 de enero. Al entrar, a cualquier fecha, Ticketmaster arroja el aviso: “Esta venta es para los fanáticos que se registraron con anticipación. Para unirte a la venta, compruebas que hayas iniciado sesión en la cuenta correcta”, incluso cuando se hizo el registro correcto membresía. TE PUEDE INTERESAR: BTS en México: OCESA actualiza fechas de preventa y anuncia cuándo se revelarán los precios de los boletos FALLAS EN LA PREVENTA Pero la desesperación por obtener un boleto se unió a los reportes de fallas en el sitio de Ticketmaster. A través de X, usuarios compartieron capturas de pantalla en las que muestra su registro previo para poder acceder a la fila, pero al momento de ingresar su código de la ARMY Membership en la boletera, no le permite ingresar.

Otro caso ocurrió con personas que ingresaron a la fila en el primer momento de la preventa mediante la aplicación móvil de Ticketmaster, la plataforma dio acceso sin necesidad de un código o registro previo. El fallo anterior no debe preocupar a la Armys, ya que aunque se consiguió entrar e incluso seleccionar boletos, la compra no se puede finalizar sin los nueve dígitos que solo tienen aquellos con Army Membership. TE PUEDE INTERESAR: Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa ¿CUÁNDO ES LA VENTA GENERAL? Si no lograste conseguir boletos durante la preventa o por las fechas no te dieron tiempo para participar, puedes lanzarte a la segunda oportunidad en la venta general. La cual será hasta el sábado 24 de enero de 2026 en punto de las 9:00 horas en la plataforma de Ticketmaster. En este caso no habrá un horario de cierre, ya que la venta general finalizará hasta que los boletos se agoten por completo; por lo que puede ocurrir desde unos minutos después de su arranque hasta unas horas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica como histórica la llegada de BTS a México y Profeco aclara venta de boletos ¿CUÁNTO CUESTAN? En días anteriores, Ocesa -ante tanta insistencia de las ARMY y la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)- publicó los costos de los boletos, desde los más alejados hasta los de zona VIP. - $1,767 MXN, Naranja C;

- $2,840 MXN, Naranja B;

- $4,476 MXN, Morado;

- $4,948 MXN, Naranja A;

- $8,010 MXN, Verde;

- $8,482 MXN, Platino B;

- $8,953 MXN, Platino B;

- $13,330 MXN, Platino A;

- $17,782 MXN, VIP.