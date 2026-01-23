Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 23 enero 2026
    Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?
    ¡Atención ARMY! La preventa de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México comenzó en punto de las 9:00 horas. X | FACEBOOK

La preventa finaliza este 23 de enero a las 21:59 horas, sólo es posible desbloquear la compra si se realizó el registro a la ARMY Membership

¡Atención ARMY! La preventa de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México comenzó en punto de las 9:00 horas entre filas virtuales enormes, quejas por fallas en el sistema y en espera de la venta general, en caso de no alcanzar.

Al menos 165 mil a 180 mil ARMY se unieron a la sala de espera durante los primeros minutos de haberse abierto la preventa. Hasta el momento las entradas destinadas a este tipo de venta ya están agotadas.

TE PUEDE INTERESAR: BTS en México: OCESA K-POP publica precios oficiales de los boletos para los conciertos y actualizan mapa

Cabe destacar que a las 12:00 horas arrancó la preventa de la tercera fecha del BTS World Tour ARIRANG, el 10 de mayo, aunque se espera que pase lo mismo: los boletos designados se agoten en minutos.

La preventa finaliza este 23 de enero a las 21:59 horas, pero sólo es posible desbloquear la compra si se realizó el registro a la ARMY Membership antes del 18 de enero.

Al entrar, a cualquier fecha, Ticketmaster arroja el aviso: “Esta venta es para los fanáticos que se registraron con anticipación. Para unirte a la venta, compruebas que hayas iniciado sesión en la cuenta correcta”, incluso cuando se hizo el registro correcto membresía.

TE PUEDE INTERESAR: BTS en México: OCESA actualiza fechas de preventa y anuncia cuándo se revelarán los precios de los boletos

FALLAS EN LA PREVENTA

Pero la desesperación por obtener un boleto se unió a los reportes de fallas en el sitio de Ticketmaster. A través de X, usuarios compartieron capturas de pantalla en las que muestra su registro previo para poder acceder a la fila, pero al momento de ingresar su código de la ARMY Membership en la boletera, no le permite ingresar.

Otro caso ocurrió con personas que ingresaron a la fila en el primer momento de la preventa mediante la aplicación móvil de Ticketmaster, la plataforma dio acceso sin necesidad de un código o registro previo.

El fallo anterior no debe preocupar a la Armys, ya que aunque se consiguió entrar e incluso seleccionar boletos, la compra no se puede finalizar sin los nueve dígitos que solo tienen aquellos con Army Membership.

TE PUEDE INTERESAR: Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa

¿CUÁNDO ES LA VENTA GENERAL?

Si no lograste conseguir boletos durante la preventa o por las fechas no te dieron tiempo para participar, puedes lanzarte a la segunda oportunidad en la venta general.

La cual será hasta el sábado 24 de enero de 2026 en punto de las 9:00 horas en la plataforma de Ticketmaster. En este caso no habrá un horario de cierre, ya que la venta general finalizará hasta que los boletos se agoten por completo; por lo que puede ocurrir desde unos minutos después de su arranque hasta unas horas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica como histórica la llegada de BTS a México y Profeco aclara venta de boletos

¿CUÁNTO CUESTAN?

En días anteriores, Ocesa -ante tanta insistencia de las ARMY y la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)- publicó los costos de los boletos, desde los más alejados hasta los de zona VIP.

- $1,767 MXN, Naranja C;
- $2,840 MXN, Naranja B;
- $4,476 MXN, Morado;
- $4,948 MXN, Naranja A;
- $8,010 MXN, Verde;
- $8,482 MXN, Platino B;
- $8,953 MXN, Platino B;
- $13,330 MXN, Platino A;
- $17,782 MXN, VIP.

Si tienes los recursos, y eres tan fanática de corazón, los paquetes VIP de BTS incluyen beneficios como acceso al soundcheck, artículos de regalo, entrada anticipada y atención especial.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Boletos
Conciertos

Localizaciones


México

Organizaciones


Ticketmaster
BTS

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
Las imágenes muestran a una joven pareja caminando con sus bebés recién nacidos; sin embargo, pese a la tierna escena, transportan tanques de oxígeno.

Papá y mamá son captados cargando a sus bebés con tanques de oxígeno; video viral desata búsqueda
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
El SAT puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026 para personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos, que permite reducir multas, recargos y gastos de ejecución.

SAT implementa Programa de Regularización Fiscal 2026 para personas y empresas
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
Richard Ledezma, futbolista de Chivas, fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá, decidido con un autogol en los minutos finales.

México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá