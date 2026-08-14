Brasas, vino y música: General Cepeda prepara festival gastronómico

El municipio de General Cepeda será sede del festival gastronómico y cultural ‘Brasas y Vino’, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde, en la cabecera municipal, en un ambiente totalmente familiar. El evento reunirá concursos culinarios, participación de viñedos locales, grupos musicales y exhibiciones culturales.

Durante la presentación oficial, la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez, destacó que la competencia culinaria otorgará bolsas en efectivo para las mejores preparaciones.

“El primer lugar llevará un premio de 7 mil pesos, el segundo lugar 5 mil y el tercer lugar 3 mil; tenemos ya 12 equipos registrados para participar en el concurso de las brasas”, detalló la edil.