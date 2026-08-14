Brasas, vino y música: General Cepeda prepara festival gastronómico

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    Brasas, vino y música: General Cepeda prepara festival gastronómico
    Fiesta. El concurso de las brasas otorgará premios de 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos a los tres primeros lugares, además de un pase prioritario al ‘Champions del Grill’. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El festival ‘Brasas y Vino’ reunirá a 12 equipos de parrilleros, cinco viñedos, música, autos clásicos y actividades para toda la familia

El municipio de General Cepeda será sede del festival gastronómico y cultural ‘Brasas y Vino’, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde, en la cabecera municipal, en un ambiente totalmente familiar. El evento reunirá concursos culinarios, participación de viñedos locales, grupos musicales y exhibiciones culturales.

Durante la presentación oficial, la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez, destacó que la competencia culinaria otorgará bolsas en efectivo para las mejores preparaciones.

“El primer lugar llevará un premio de 7 mil pesos, el segundo lugar 5 mil y el tercer lugar 3 mil; tenemos ya 12 equipos registrados para participar en el concurso de las brasas”, detalló la edil.

En el concurso gastronómico se evaluará la preparación de cortes de cabrito, cordero, cerdo y res elaborados al carbón. Además de la oferta culinaria, la alcaldesa confirmó que se contará con la presencia de cinco viñedos de la región, los cuales estarán exponiendo y promocionando sus productos durante la jornada.

Por su parte, Marta Elena Moncada Sertuche, representante de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, adelantó que el ganador de la competencia de cocina asegurará un pase prioritario para el certamen estatal.

“Vamos a considerar al primer lugar para obtener los mejores 20 equipos para la Champions del Grill”, reveló la funcionaria estatal.

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El programa del festival iniciará a las 13:00 horas e incluirá presentaciones de grupos musicales como Barbaritos, el dueto Francisco y José e Impacto Sierreño. Asimismo, la regidora Nora Elena Sosa Luna señaló que se sumará una exhibición de autos clásicos y actividades infantiles como el concurso “Crea tu Dino”.

La administración municipal y los organizadores reiteraron la invitación a las familias de la Región Sureste de Coahuila para asistir y disfrutar de la calidez del Pueblo Mágico.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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