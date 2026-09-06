Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas

Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas

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Israel García
por Israel García

El sonorense hizo historia al convertirse en el primer artista latino y mexicano en encabezar un espectáculo en este emblemático recinto ante cerca de 20 mil personas

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Este, en definitiva, es el año de Carín León, y no solo lo dicen sus fanáticos, sino los alcances que su carrera tiene a nivel internacional, llevando la música regional mexicana por diversos escenarios internacionales y, en menos de dos meses, logrando la conquista de dos espacios internacionales, el más reciente, el icónico The Sphere de Las Vegas.

La estrella sonorense cumplió un sueño y se convirtió en el primer latino en presentarse en el escenario más popular actualmente de Las Vegas, en donde, además, tendrá una residencia como parte de su gira ‘De Sonora Para el Mundo’.

El nacido en Hermosillo, Sonora, gritó un “¡Viva México, cabrones!” cuando se encontraba en este espectacular recinto, donde sonaron sus éxitos, entre ellos “La Boda del Huitlacoche”, la cual cantaron miles de personas en una experiencia diseñada para aprovechar al máximo las características inmersivas de la esfera.

UN LOGRO

La Recording Academy ha sido responsable de poner en el mapa a este artista emergente desde hace cuatro años. En 2022, compartió su primer Latin Grammy junto a Édgar Barrera y la banda Matisse por su sencillo “Como Lo Hice Yo”.

Gracias al esfuerzo de artistas como León, el folclore es capaz de llegar a espacios que normalmente domina la música occidentalizada, como es el caso de los premios Grammy o de grandes festivales como Coachella, Stagecoach y Grand Ole Opry o, sin ir más lejos, el disco oficial de la FIFA para el Mundial de 2026, donde ha compartido repertorio con Shakira, Daddy Yankee, The Rolling Stones o Major Lazer.

Ubicada junto al famoso Strip de Las Vegas, en Paradise, Nevada, The Sphere es una gigantesca arena de conciertos y entretenimiento inmersivo que tuvo un costo de construcción de 2 mil 300 millones de dólares.

Uno de sus principales atractivos es su pantalla LED interior envolvente de 16K, considerada la más grande del mundo. La pantalla sigue la curvatura de la cúpula y rodea al público con imágenes de gran tamaño y efectos visuales hiperrealistas.

En el exterior, la llamada Exosphere está cubierta por 54 mil metros cuadrados de paneles LED programables, capaces de transformar por completo la apariencia del edificio con enormes animaciones visibles desde largas distancias.

La experiencia también incluye un sofisticado sistema de audio espacial Holoplot, integrado por más de 160 mil altavoces individuales colocados detrás de pantallas acústicamente transparentes, lo que permite ofrecer un sonido uniforme y nítido en cada asiento.

A esto se suman cerca de 10 mil asientos hápticos, que transmiten vibraciones sincronizadas con el espectáculo, además de efectos ambientales como viento y aromas para crear una experiencia cercana al 4D.

The Sphere tiene capacidad para casi 18 mil personas sentadas o hasta 20 mil de pie, y ha sido escenario de residencias de grandes artistas internacionales, como U2.

SUEÑO HECHO REALIDAD

Para Carín León, llegar a este escenario representó un momento especial en su carrera, algo que el cantante dejó claro en sus redes sociales después de la presentación.

“Estoy que no me la creo todavía, qué locura la noche de ayer. ¡Qué cabrón verlos a todos disfrutando junto conmigo el trabajo que nos aventamos con todo el equipo durante más de un año!”, escribió.

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Acompañó su publicación con varios videos que muestran lo que se vivió en el primero de 7 shows que ofrecerá en Las Vegas; las felicitaciones en sus redes no se han hecho esperar. (Con información de EFE y El Universal)

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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