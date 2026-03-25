Carin León triunfa con ‘La Cura Fest’ y reúne a miles en Hermosillo

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/ 25 marzo 2026
    Carin León triunfa con ‘La Cura Fest’ y reúne a miles en Hermosillo
    Triunfo. El festival encabezado por Carin León dejó una importante derrama económica y ya apunta a su expansión internacional. FOTO: CUARTOSCURO

De acuerdo con medios locales, la asistencia fue de 70 mil personas en los dos días, con artistas como Alejandro Sanz, Kany García y Grupo Frontera, entre otros

El sonorense Carin León volvió a poner en el mapa a su ciudad natal con la exitosa realización de la primera edición de ‘La Cura Fest’, donde se reportó la asistencia de 70 mil personas durante los dos días que duró el evento musical.

Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara fueron los encargados de poner a bailar y disfrutar a la audiencia.

Se destacó el impacto del evento encabezado por León, que dejó una derrama económica, según organizadores y el reporte presentado por Radiofórmula, de 593.9 millones de pesos.

CELEBRACIÓN CON MÚSICA

Desde su cuenta de Instagram, Carin León celebró el éxito del evento y agradeció al público:

“Qué bonito canta Hermosillo, qué bonito cantan, familia. ¡Qué chingón todo lo que vivimos en @agarrandolacura!”, dijo el intérprete de ‘Que Vuelvas’.

Con esta noticia, el cantante de ‘Ahí Estabas Tú’ confirmó que el formato del festival se realizará en 2027 en España. “Más información muy pronto”, escribió el propio artista.

SU LLEGADA A SALTILLO

El próximo 2 de mayo, Carin León se presentará ante sus fans en Saltillo, lo que representa un evento importante para el espectáculo local.

https://vanguardia.com.mx/show/y-te-callas-hotel-contradice-a-chappell-roan-tras-polemica-por-agresion-a-hija-de-jude-law-y-jorginho-BH19694454

La cita es en el Estadio Olímpico y la venta de boletos se realiza en el sitio Ticket To Go en línea y en las instalaciones de Forti Gamer, donde los precios van desde los 900 pesos en general de pie hasta los 18,000 pesos en Mesa VIP B Sala.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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