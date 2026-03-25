Carin León triunfa con ‘La Cura Fest’ y reúne a miles en Hermosillo
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De acuerdo con medios locales, la asistencia fue de 70 mil personas en los dos días, con artistas como Alejandro Sanz, Kany García y Grupo Frontera, entre otros
El sonorense Carin León volvió a poner en el mapa a su ciudad natal con la exitosa realización de la primera edición de ‘La Cura Fest’, donde se reportó la asistencia de 70 mil personas durante los dos días que duró el evento musical.
Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara fueron los encargados de poner a bailar y disfrutar a la audiencia.
Se destacó el impacto del evento encabezado por León, que dejó una derrama económica, según organizadores y el reporte presentado por Radiofórmula, de 593.9 millones de pesos.
CELEBRACIÓN CON MÚSICA
Desde su cuenta de Instagram, Carin León celebró el éxito del evento y agradeció al público:
“Qué bonito canta Hermosillo, qué bonito cantan, familia. ¡Qué chingón todo lo que vivimos en @agarrandolacura!”, dijo el intérprete de ‘Que Vuelvas’.
Con esta noticia, el cantante de ‘Ahí Estabas Tú’ confirmó que el formato del festival se realizará en 2027 en España. “Más información muy pronto”, escribió el propio artista.
SU LLEGADA A SALTILLO
El próximo 2 de mayo, Carin León se presentará ante sus fans en Saltillo, lo que representa un evento importante para el espectáculo local.
La cita es en el Estadio Olímpico y la venta de boletos se realiza en el sitio Ticket To Go en línea y en las instalaciones de Forti Gamer, donde los precios van desde los 900 pesos en general de pie hasta los 18,000 pesos en Mesa VIP B Sala.