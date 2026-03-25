Carin León triunfa con ‘La Cura Fest’ y reúne a miles en Hermosillo

El sonorense Carin León volvió a poner en el mapa a su ciudad natal con la exitosa realización de la primera edición de ‘La Cura Fest’, donde se reportó la asistencia de 70 mil personas durante los dos días que duró el evento musical.

Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara fueron los encargados de poner a bailar y disfrutar a la audiencia.

Se destacó el impacto del evento encabezado por León, que dejó una derrama económica, según organizadores y el reporte presentado por Radiofórmula, de 593.9 millones de pesos.