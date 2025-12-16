‘Cocina’ Disney un spin-off de Gastón, el villano de ‘La Bella y la Bestia’

/ 16 diciembre 2025
    ‘Cocina’ Disney un spin-off de Gastón, el villano de ‘La Bella y la Bestia’
    Propuesta. Disney continúa expandiendo su universo de clásicos animados con una precuela dedicada al antagonista de La Bella y la Bestia. FOTO: ARCHIVO

El proyecto llegaría luego de que en 2022 se cancelara la serie precuela protagonizada por Luke Evans, Josh Gad y Rita Ora

Este miércoles se hizo oficial que Disney prepara un nuevo live action, inspirado en una historia ya conocida y centrado en uno de los villanos más emblemáticos de su universo animado: ‘Gastón’, de ‘La Bella y la Bestia’.

La información fue dada a conocer por el medio Variety, que además confirmó que el guion estará a cargo de David Callaham, conocido por su trabajo en proyectos como Godzilla y Kong: Supernova y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Aunque aún no se ha revelado quién dirigirá el proyecto, se sabe que esta producción funcionará como precuela de la versión live action protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens en 2017.

¿QUÉ PASÓ CON LA BELLA Y LA BESTIA?

La exitosa cinta animada de Disney ‘La Bella y la Bestia’, inspirada en un cuento popular francés, se estrenó en 1991 y se convirtió en una de las películas más exitosas del estudio. En 2017, la historia fue adaptada al formato live action con gran éxito comercial.

Gastón es presentado como un personaje arrogante, narcisista y corpulento que persigue insistentemente a Bella, quien rechaza sus insinuaciones a lo largo del relato. En la versión de 2017, Luke Evans dio vida al villano; sin embargo, Variety aseguró que otro actor será el encargado de interpretarlo en esta nueva producción.

Cabe recordar que en 2022 Disney canceló una serie que también funcionaría como precuela y que estaba protagonizada por Luke Evans, Josh Gad y Rita Ora, proyecto que finalmente no avanzó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Filtran llegada de Ninel Conde, Yahir y Laura Flores a Saltillo con la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?

¿SIGUEN LOS LIVE ACTION?

Disney ha apostado en los últimos años por reinterpretar sus clásicos animados con resultados desiguales. Mientras que Blancanieves fue un fracaso financiero, adaptaciones como La Bella y la Bestia (2017), El Rey León y Aladdin (2019) se convirtieron en éxitos multimillonarios.

Actualmente, se sabe que ‘Lilo & Stitch 2’ se encuentra en preproducción, además de nuevas versiones de ‘Hércules’ y ‘Enredados’, lo que confirma que la estrategia de live action continuará. (Con información de EFE)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

