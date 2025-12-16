‘Cocina’ Disney un spin-off de Gastón, el villano de ‘La Bella y la Bestia’

Este miércoles se hizo oficial que Disney prepara un nuevo live action, inspirado en una historia ya conocida y centrado en uno de los villanos más emblemáticos de su universo animado: ‘Gastón’, de ‘La Bella y la Bestia’. La información fue dada a conocer por el medio Variety, que además confirmó que el guion estará a cargo de David Callaham, conocido por su trabajo en proyectos como Godzilla y Kong: Supernova y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Aunque aún no se ha revelado quién dirigirá el proyecto, se sabe que esta producción funcionará como precuela de la versión live action protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens en 2017.

¿QUÉ PASÓ CON LA BELLA Y LA BESTIA? La exitosa cinta animada de Disney ‘La Bella y la Bestia’, inspirada en un cuento popular francés, se estrenó en 1991 y se convirtió en una de las películas más exitosas del estudio. En 2017, la historia fue adaptada al formato live action con gran éxito comercial. Gastón es presentado como un personaje arrogante, narcisista y corpulento que persigue insistentemente a Bella, quien rechaza sus insinuaciones a lo largo del relato. En la versión de 2017, Luke Evans dio vida al villano; sin embargo, Variety aseguró que otro actor será el encargado de interpretarlo en esta nueva producción. Cabe recordar que en 2022 Disney canceló una serie que también funcionaría como precuela y que estaba protagonizada por Luke Evans, Josh Gad y Rita Ora, proyecto que finalmente no avanzó.