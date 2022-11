Cristy, esposa de Marco Antonio Solís, enamora en Instagram con su look

Incluso en la fotografía que posteo Cristy Solís se puede apreciar que la modelo posee una piel perfecta, casi de porcelana. Sin dudas la esposa de Marco Antonio Solís cuida mucho su cutis y no duda en retratarse para las redes sociales.

Recientemente Cristy Solis sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir un look total black, el cual combinó con un maquillaje súper impactante: delineado negro y sombra de ojos con mucho glitter en color dorado. La modelo combinó este maquillaje con un labial nude, para que toda la atención vaya directo a la mirada.

El posteo de Cristy Solís mostrando este look ya acumula más de 2 mil me gusta, pero los likes van aumentando minuto a minuto. Incluso muchos seguidores de la modelo no dudaron en dejarle un comentario. “Bella”, “Así o más hermosa?”, “Guapísima”, “Chula”, “Eres preciosa”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido Cristy Solís.

Este no es el primer look llamativo que Cristy Solís comparte en sus redes sociales, ya que por ejemplo en otra ocasión combinó un vestido color marfil con un blazer de satén rosado y un maquillaje basado en tonos rosados, dorados y nude.