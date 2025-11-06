Cultura y Pop: La Serie Mundial

6 noviembre 2025
    Cultura y Pop: La Serie Mundial
    Resumen. Los Dodgers hicieron una buena temporada, pero no arrasaron. FOTO: ESPECIAL

El último partido sintetizó los vaivenes de toda la serie. Al pitcher mejor pagado de la historia lo sacaron del juego a batazos

El pasado fin de semana tuvimos un magnífico ejemplo de por qué miles de millones de personas se apasionan viendo deportes.

Hace doce meses los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial. Pero con la idea de convertirse en dinastía, gastaron otro medio billón de dólares en refuerzos.

Para algunos, habían forjado uno de los mejores equipos de la historia. Para otros, estaban acabando con el béisbol, que de por sí lo está pasando mal, porque la Generación TikTok no está interesada en él: los partidos son muy largos, frecuentemente lentos, y hay demasiados.

En fin. La temporada inició, y todas las miradas estaban puestas en los angelinos. Millones de aficionados querían que perdieran, para demostrar que, al menos en el deporte, los ricos y poderosos no necesariamente ganan al final.

Los Dodgers hicieron una buena temporada, pero no arrasaron. Llegados a octubre, sin embargo, se pusieron en modo aplanadora hasta llegar a la Serie Mundial. Los esperaban los Toronto Blue Jays, que no solo habían hecho una temporada tan buena como los Dodgers, sino que llegados a esas alturas, estaban decididos a cumplir su sueño.

La Serie Mundial fue la mejor promoción que puede hacerse del béisbol—y del deporte en general.

Los Blue Jays llevaron a los Dodgers hasta el límite, y el resultado final pudo fácilmente haber sido el opuesto. El último partido sintetizó los vaivenes de toda la serie. Al pitcher mejor pagado de la historia lo sacaron del juego a batazos. Una pelota se quedó atorada en la barda —¿cuál era la probabilidad?— e invalidó dos carreras que luego no sucedieron. En una jugada en la cual cualquier corredor de medio pelo habría anotado, la estrella de Toronto se detuvo en tercera base porque estaba jugando con una rodilla lastimada. Un pitcher que el día anterior había sido exprimido fue llamado de nuevo para salvar a su equipo. Una atrapada milagrosa —llevándose de encuentro a otro jugador— de un Dodger que hasta entonces había estado en la banca porque estaba jugando muy mal evitó la carrera que suponía el triunfo de Toronto. Un poco más tarde, un swing que normalmente habría generado un hit y traído las dos anotaciones del triunfo final no lo fue, porque el bat se rompió (!) en lo que terminó siendo la última jugada de la temporada.

La Serie Mundial tuvo tantos twists, que parecía diseñada por guionistas de Hollywood.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A esperar! Netflix y Sony preparan la secuela de ‘Kpop Demon Hunters’ para 2029

Mientras todo esto sucedía, las millones de personas que estaban viéndola experimentaban angustia, heroísmo, drama, tragedia, alegría, desesperación, injusticia, suerte, y al final, triunfo o derrota, sin necesidad de pelear una guerra o sufrir una catástrofe en sus vidas.

Precisamente por esto los deportes son parte esencial de la vida de tantos seres humanos.

