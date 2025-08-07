¿Cumbia o reggaeton? Guaynaa demuestra ser fan de Bely y Beto... ¡Y quiere colaboración musical!

/ 7 agosto 2025
    ¿Cumbia o reggaeton? Guaynaa demuestra ser fan de Bely y Beto... ¡Y quiere colaboración musical!
    El gesto fue correspondido por la cuenta oficial del show, y ahora los fans sueñan con un dueto entre ambos. FOTO: VANGUARDIA

Guaynaa sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que expresa su admiración por los personajes infantiles Bely y Beto, a quienes ha seguido desde hace años.

Aunque sus inicios musicales lo llevaron por el camino del reguetón y la electrocumbia, Guaynaa ha demostrado que su gusto musical es amplio... y que incluye a los personajes infantiles más queridos del norte de México: Bely y Beto. Desde hace tiempo, el artista boricua ha dejado ver su simpatía por este show originario de Monterrey, ciudad con la que guarda un vínculo especial, tanto personal como musical.

En noviembre de 2023, Guaynaa fue captado en primera fila durante un concierto de Bely y Beto en la Arena Monterrey. Los asistentes lo reconocieron no solo por su entusiasmo al bailar La Pepo Cumbia, sino por portar una gorra negra con las siglas “CT” (Corridos Tumbados) y una camiseta de lujo marca Essentials, confirmando su peculiar mezcla de gustos culturales.

¿Un “feat” con personajes animados?

El pasado fin de semana, Guaynaa compartió en TikTok un video donde cantaba alegremente mientras respondía a una pregunta: “¿Grabarías un feat con un personaje animado? ¿Con quién sería y con qué ritmo le meterías?”. Su interpretación, claramente inspirada por Bely y Beto, generó furor inmediato.

Lo que sorprendió aún más fue la respuesta directa desde la cuenta oficial del show infantil:

“Hola Guaynaa, nos encantaría hacer algo contigo, amigo. ¡Te queremos muchísimo!”Bely y Beto

La interacción desató una ola de comentarios entusiastas. Muchos fans celebraron la idea de una colaboración musical entre ambos mundos. Algunos incluso bromearon con frases como:

“Guaynaa quiso nacer en Nuevo León y no pudo”

“Pepo y Guaynaa se pierden en Hemsa”

“¿Y el remix de La Pepo Cumbia para cuándo?”

De Caguas a Monterrey: la conexión de Guaynaa

Aunque Guaynaa nació en Caguas, Puerto Rico, ha demostrado un especial cariño por Monterrey. En 2020, lanzó junto a Pain Digital la canción Monterrey, una mezcla de electrocumbia y reguetón en la que expresa admiración por las mujeres del norte de México y menciona varias regiones del país.

“Y de Monterrey pa’l Distrito Federal. Qué rica’ las mexicana’ de la capital. Señora, sí, los pañale’ usted a mí me va a cambiar”, canta en tono de humor.

En el videoclip aparece vestido de charro, montando a caballo y rodeado de escenarios que evocan la identidad regia, reforzando su cercanía con la cultura del noreste mexicano.

¿Colaboración en puerta?

Aunque aún no hay confirmación oficial de una colaboración entre Guaynaa y Bely y Beto, el intercambio en TikTok dejó claro que ambas partes están abiertas a la posibilidad. La comunidad de fans espera que esta alianza se traduzca en una canción, un video o incluso una aparición especial del reguetonero en un espectáculo en vivo.

