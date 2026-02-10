De invitar a Bad Bunny a su boda a casarse en el Super Bowl LX: Pareja contrae matrimonio en medio tiempo

“Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia”, una pareja contrajo matrimonio en medio de plantaciones de cañas, encima de establecimientos, una fiesta latina en todo su esplendor, en un Levi’s Stadium con 70 mil 823 asistentes y 120 millones de espectadores globales, Lady Gaga amenizó la celebración y Bad Bunny fue el “padrino”.

El medio tiempo del Super Bowl LX (60) a manos de Benito Antonio Martínez Ocasio también contó el inicio del matrimonio de una pareja que realmente se casó en el descanso del encuentro entre Seahawks y Patriots en medio de la cancha de los 49ers.

“La ceremonia de boda que tuvo lugar durante el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl fue real”, publicó el medio de comunicación Variety. Cuya unión concluyó con un beso, “Die with a Smile” de Lady Gaga en versión salsa, una rebanada de pastel y bailar mientras Benito cantaba a su alrededor.

DE UNA INVITACIÓN A SUPER BOWL

Eran novios reales que, meses antes, habían invitado a Benito a su boda. La respuesta del artista fue inesperada: propuso que se casaran durante el show del Super Bowl.