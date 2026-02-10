De invitar a Bad Bunny a su boda a casarse en el Super Bowl LX: Pareja contrae matrimonio en medio tiempo

/ 10 febrero 2026
    “Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia”, una pareja contrajo matrimonio en el show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny. FRANK FRANKLIN II | AP

Pero el boricua puso como condición que el matrimonio fuera en el Levi’s Stadium y firmó como testigo

“Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia”, una pareja contrajo matrimonio en medio de plantaciones de cañas, encima de establecimientos, una fiesta latina en todo su esplendor, en un Levi’s Stadium con 70 mil 823 asistentes y 120 millones de espectadores globales, Lady Gaga amenizó la celebración y Bad Bunny fue el “padrino”.

El medio tiempo del Super Bowl LX (60) a manos de Benito Antonio Martínez Ocasio también contó el inicio del matrimonio de una pareja que realmente se casó en el descanso del encuentro entre Seahawks y Patriots en medio de la cancha de los 49ers.

“La ceremonia de boda que tuvo lugar durante el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl fue real”, publicó el medio de comunicación Variety. Cuya unión concluyó con un beso, “Die with a Smile” de Lady Gaga en versión salsa, una rebanada de pastel y bailar mientras Benito cantaba a su alrededor.

DE UNA INVITACIÓN A SUPER BOWL

Eran novios reales que, meses antes, habían invitado a Benito a su boda. La respuesta del artista fue inesperada: propuso que se casaran durante el show del Super Bowl.

El detalle terminó de confirmarse cuando Antonio Reyes, integrante de Project Church Sacramento y originario de Uruapan, publicó en sus redes sociales que él participó en ese momento como parte de la ceremonia.

Thomas ‘Tommy’ Wolter y Eleisa ‘Elli’ Aparico son los novios que se casaron en el evento.

“El domingo por la noche, Karol G, Cardi B Young, Miko Jessica Alba y Pedro Pascal fueron vistos bailando bajo el techo del campo mientras la actuación se movía por un campo, una pista de baile gigante llena de exuberantes bailarines y una boda real, confirma su representante”, escribió Variety en una publicación.

Aparicio compartió un clip del momento en sus Stories de Instagram, escribiendo: “Estoy tan emocionada. Esta experiencia ha sido increíble (...) Mi corazón está lleno, Esta experiencia ha sido nada menos que asombrosa. Gracias por enfatizar el amor. Benito, siempre es necesario”. Previamente, compartió que “uno de los mejores días de mi vida entera es hoy. Gracias a mi familia y amigos”.

Un comunicado de prensa de Bad Bunny posterior al espectáculo confirmó la boda en vivo y explicó cómo se desarrolló la ceremonia a mitad de la actuación.

“Mientras sonaba la música, se celebró una verdadera boda en el escenario (...) Tras invitar a Bad Bunny a su boda, la pareja fue invitada a formar parte del Espectáculo de Medio Tiempo de Apple Music, donde se casaron en vivo, con él como testigo y firmando el certificado de matrimonio, con un pastel de bodas incluido, convirtiendo el momento en una alegre celebración en tiempo real”, menciona el resumen.

Wolter también compartió en sus stories de Instagram que “lo mejor de la noche fue encontrar esposa”.

‘Tommy’ y ‘Elli’ comenzaron a salir en febrero de 2023 y después de un año, el 20 de octubre de 2024, Wolter le pidió matrimonio a Aparico en Cannon Beach, Oregón.

