¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

El cineasta Reginaldo Chapa habló con VMÁS sobre el reto de recrear en Saltillo una historia ambientada en los años 80, basada en una experiencia personal y respaldada por un destacado equipo de producción

Show
/ 27 noviembre 2025
COMPARTIR

Una vez más Coahuila destaca en el mapa de las producciones audiovisuales. Esta vez, desde Saltillo se contó una historia emotiva, especial y desafiante a cargo de Reginaldo Chapa, creativo que convierte en cine una experiencia personal con el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’.

El proyecto, beneficiado por la convocatoria estatal Fotogramas del Desierto, nació de un guión escrito por Chapa hace 20 años, pero que apenas este año pudo materializarse, según narró en entrevista con VMÁS.

“Es una historia que ya tiene muchos años que he intentado filmar y para la cual estuve buscando financiamiento. Finalmente, ganamos una convocatoria estatal”, explicó el cineasta.

$!El equipo de filmación cuenta elementos expertos en la materia.
El equipo de filmación cuenta elementos expertos en la materia. FOTO: CORTESÍA

LOS PRIMEROS PASOS Y LA INSPIRACIÓN

¿En qué se inspira la historia?

Es una historia de época, situada en 1986 y basada en el paso del cometa Halley. De alguna manera es autobiográfica, pues surge de una experiencia que viví de niño. La guardé por años, hasta que retomé el guion y empecé a aplicar a distintas convocatorias, y este año fue seleccionada.

¿Cómo fue recibir la noticia?

Cada año esperaba la respuesta, y si no llegaba, ya me había acostumbrado a moderar mis expectativas. Recibí la noticia con mucha felicidad —y también sentí que ya me tocaba—. Tuvimos que prepararnos muy rápido porque la convocatoria da pocos meses para filmar, editar y entregar. Debemos entregarla el 5 de diciembre. Ha sido un proceso acelerado, con mucho trabajo y un equipo muy talentoso. Por ejemplo, Laura Luz Morales, productora del corto, ha estado conmigo desde la primera vez que aplicamos; llevamos cuatro años armando carpetas. Eso ayudó a que la propuesta fuera aprobada.

LA GRABACIÓN

“Las locaciones se situaron en Saltillo y en la carretera a Monclova. Desde el guión imaginé que debía ser ahí. El reto, al tratarse de una película de época, fue la ambientación. Siempre pasaba por la escuela Miguel López y visualicé que la historia podría desarrollarse ahí; es una escuela muy bonita. La mitad de una película son los escenarios y la otra mitad es el talento detrás de la cámara. También filmamos en ‘Casa La Besana’, que tiene una cocina antigua ideal para la historia. Además, el Club de Autos Antiguos de Coahuila nos apoyó para que las calles lucieran con vehículos de la época”.

Chapa destacó también el trabajo del equipo de arte. “El equipo de arte se lució con cada escenario, cuidando desde una licuadora hasta detalles en las paredes, quizá imperceptibles, pero que suman a la ambientación”.

¿Cómo fue la elección de las protagonistas?

Originalmente, el personaje principal sería un niño —escrito pensando en el propio Chapa—, pero tras el casting llegaron más niñas. La seleccionada fue Matilde García, de 7 años. Fue sorprendentemente profesional. Además, contamos con actrices de amplia trayectoria como Mabel Garza y Andrea Galindo. A ellas casi no tenía que darles indicaciones: sabían perfectamente cómo abordarlo. Son tres generaciones dentro de la historia”.

$!El equipo de arte logró transportar las locaciones a los años 80´s.
El equipo de arte logró transportar las locaciones a los años 80´s. FOTO: CORTESÍA

LOS RETOS Y EL CIERRE DEL PROCESO

Chapa subrayó que uno de los mayores retos fue el tiempo limitado. “Todo se aceleró y también había que conciliar las agendas de gente de Monterrey, Ciudad de México y Saltillo. Y no todos nos dedicamos de lleno a esto”.

¿Cuándo se mostrará al público?

“Será la Secretaría de Cultura Estatal quien informe sobre las proyecciones. Queremos enviarla a festivales, y muchos piden que no haya sido difundida en internet, así que probablemente haya que esperar antes de subirla a plataformas”.

¿Consideras que Saltillo listo para contar historias en cine?

“Sí. Tiene muchos escenarios, no sólo en la ciudad sino en la región: bosques, desiertos, edificios con historia. Tiene mucho potencial”.

$!El cortometraje escrito hace 20 años cuenta con las actuaciones de Matulde García, Andrea Galindo y Mabel Garza.
El cortometraje escrito hace 20 años cuenta con las actuaciones de Matulde García, Andrea Galindo y Mabel Garza. FOTO: CORTESÍA

¿Qué representa este proyecto en tu carrera?

“La conclusión de un objetivo que me planteé hace muchos años. En mi carrera, significa continuar haciendo cine, que no siempre es fácil compaginar con la vida cotidiana. Quienes buscamos destacar en este ámbito solemos alternar otros trabajos con la producción cinematográfica. Es valioso que existan apoyos institucionales y haberlo obtenido me motiva a seguir en el camino”.

$!¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

TE PUEDE INTERESAR: Quiere ser la ‘Reina de la Navidad’: Christina Aguilera estrena canción y video navideños grabados en París

Guión y Dirección: Reginaldo Chapa Romero
Producción: Laura Luz Morales
Fotografía: Jaiziel Hernández
Asistente de Cámara: Rafael Guajardo
Gaffer: Julián Anguiano
Staff: Armando ‘Mendou’ Rosales
Diseño de Producción: Cavidad Visceral
Dirección de Arte: Erin Bates
Asistente de Arte: Alejandro Ramírez
Vestuario: Metztli Padilla
Asistente de Vestuario: Emmanuel Castañeda
Asistente de Dirección: Rodrigo Frutos
Gerente de Producción: Sofía García
Asistentes de Producción: Carlos David Martínez y Hugo Burato
Sonido Directo: Estefan Baltezán
Asistente de Sonido: Eloy Malacara
Maquillaje: Regina Murguía

TEMAS
Cine Mexicano
Cortometrajes
Espectáculos
Localizaciones
Saltillo
Organizaciones
Secretaría de Cultura
true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción.

Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
La SEP informó si habrá clases el 28 de noviembre y explicó la razón de la suspensión. Conoce qué indica el calendario escolar y qué implica la junta del Consejo Técnico Escolar.

SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves.

Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens