$!¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

Una vez más Coahuila destaca en el mapa de las producciones audiovisuales. Esta vez, desde Saltillo se contó una historia emotiva, especial y desafiante a cargo de Reginaldo Chapa, creativo que convierte en cine una experiencia personal con el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’. El proyecto, beneficiado por la convocatoria estatal Fotogramas del Desierto, nació de un guión escrito por Chapa hace 20 años, pero que apenas este año pudo materializarse, según narró en entrevista con VMÁS. “Es una historia que ya tiene muchos años que he intentado filmar y para la cual estuve buscando financiamiento. Finalmente, ganamos una convocatoria estatal”, explicó el cineasta.

LOS PRIMEROS PASOS Y LA INSPIRACIÓN ¿En qué se inspira la historia? Es una historia de época, situada en 1986 y basada en el paso del cometa Halley. De alguna manera es autobiográfica, pues surge de una experiencia que viví de niño. La guardé por años, hasta que retomé el guion y empecé a aplicar a distintas convocatorias, y este año fue seleccionada. ¿Cómo fue recibir la noticia? Cada año esperaba la respuesta, y si no llegaba, ya me había acostumbrado a moderar mis expectativas. Recibí la noticia con mucha felicidad —y también sentí que ya me tocaba—. Tuvimos que prepararnos muy rápido porque la convocatoria da pocos meses para filmar, editar y entregar. Debemos entregarla el 5 de diciembre. Ha sido un proceso acelerado, con mucho trabajo y un equipo muy talentoso. Por ejemplo, Laura Luz Morales, productora del corto, ha estado conmigo desde la primera vez que aplicamos; llevamos cuatro años armando carpetas. Eso ayudó a que la propuesta fuera aprobada.

LA GRABACIÓN “Las locaciones se situaron en Saltillo y en la carretera a Monclova. Desde el guión imaginé que debía ser ahí. El reto, al tratarse de una película de época, fue la ambientación. Siempre pasaba por la escuela Miguel López y visualicé que la historia podría desarrollarse ahí; es una escuela muy bonita. La mitad de una película son los escenarios y la otra mitad es el talento detrás de la cámara. También filmamos en ‘Casa La Besana’, que tiene una cocina antigua ideal para la historia. Además, el Club de Autos Antiguos de Coahuila nos apoyó para que las calles lucieran con vehículos de la época”. Chapa destacó también el trabajo del equipo de arte. “El equipo de arte se lució con cada escenario, cuidando desde una licuadora hasta detalles en las paredes, quizá imperceptibles, pero que suman a la ambientación”. ¿Cómo fue la elección de las protagonistas? Originalmente, el personaje principal sería un niño —escrito pensando en el propio Chapa—, pero tras el casting llegaron más niñas. La seleccionada fue Matilde García, de 7 años. Fue sorprendentemente profesional. Además, contamos con actrices de amplia trayectoria como Mabel Garza y Andrea Galindo. A ellas casi no tenía que darles indicaciones: sabían perfectamente cómo abordarlo. Son tres generaciones dentro de la historia”.

LOS RETOS Y EL CIERRE DEL PROCESO Chapa subrayó que uno de los mayores retos fue el tiempo limitado. “Todo se aceleró y también había que conciliar las agendas de gente de Monterrey, Ciudad de México y Saltillo. Y no todos nos dedicamos de lleno a esto”. ¿Cuándo se mostrará al público? “Será la Secretaría de Cultura Estatal quien informe sobre las proyecciones. Queremos enviarla a festivales, y muchos piden que no haya sido difundida en internet, así que probablemente haya que esperar antes de subirla a plataformas”. ¿Consideras que Saltillo listo para contar historias en cine? “Sí. Tiene muchos escenarios, no sólo en la ciudad sino en la región: bosques, desiertos, edificios con historia. Tiene mucho potencial”.

¿Qué representa este proyecto en tu carrera? “La conclusión de un objetivo que me planteé hace muchos años. En mi carrera, significa continuar haciendo cine, que no siempre es fácil compaginar con la vida cotidiana. Quienes buscamos destacar en este ámbito solemos alternar otros trabajos con la producción cinematográfica. Es valioso que existan apoyos institucionales y haberlo obtenido me motiva a seguir en el camino”.

Guión y Dirección: Reginaldo Chapa Romero

Producción: Laura Luz Morales

Fotografía: Jaiziel Hernández

Asistente de Cámara: Rafael Guajardo

Gaffer: Julián Anguiano

Staff: Armando ‘Mendou’ Rosales

Diseño de Producción: Cavidad Visceral

Dirección de Arte: Erin Bates

Asistente de Arte: Alejandro Ramírez

Vestuario: Metztli Padilla

Asistente de Vestuario: Emmanuel Castañeda

Asistente de Dirección: Rodrigo Frutos

Gerente de Producción: Sofía García

Asistentes de Producción: Carlos David Martínez y Hugo Burato

Sonido Directo: Estefan Baltezán

Asistente de Sonido: Eloy Malacara

Maquillaje: Regina Murguía