Quiere ser la ‘Reina de la Navidad’: Christina Aguilera estrena canción y video navideños grabados en París
La estrella pop lanzará un concierto exclusivo en cines el próximo 14 de diciembre
Como un adelanto de la experiencia musical que ofrecerá próximamente en cines, Christina Aguilera lanzó la canción ‘My Favorite Things’, inspirada en una noche decembrina en París.
El tema forma parte de su película ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’, en la que la artista aparece cantando frente a la Torre Eiffel.
La cantante anunció en redes sociales la publicación del sencillo y su videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino como fondo, mientras interpreta la canción sobre una plataforma rodeada de árboles navideños iluminados.
¿QUÉ HIZO CHRISTINA AGUILERA?
Aguilera está acompañada por una orquesta de cámara y un grupo de bailarines vestidos de blanco, el mismo tono del corpiño que luce en la grabación.
“Cuando la magia de la Navidad se encuentra con la magia de París... sucede algo verdaderamente extraordinario. No puedo esperar para compartir esta temporada festiva contigo”, escribió la artista en Instagram.
El proyecto completo se estrenará exclusivamente en cines los días 14 y 21 de diciembre, en más de 700 salas en Estados Unidos.
LA AVENTURA MUSICAL
Esta experiencia cinematográfica celebra el 25 aniversario del álbum navideño de Aguilera, My Kind of Christmas (2000).
Dirigida por el ganador del Emmy Sam Wrench, la película muestra a Aguilera interpretando para una audiencia íntima de 250 invitados en la terraza sobre el Musée du Quai Branly.