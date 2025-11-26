Quiere ser la ‘Reina de la Navidad’: Christina Aguilera estrena canción y video navideños grabados en París

Como un adelanto de la experiencia musical que ofrecerá próximamente en cines, Christina Aguilera lanzó la canción ‘My Favorite Things’, inspirada en una noche decembrina en París.

El tema forma parte de su película ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’, en la que la artista aparece cantando frente a la Torre Eiffel.

La cantante anunció en redes sociales la publicación del sencillo y su videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino como fondo, mientras interpreta la canción sobre una plataforma rodeada de árboles navideños iluminados.