¿Dedicada a Orlando Bloom? Katy Perry estrena el video y canción ‘Bandaids’

/ 7 noviembre 2025
    ¿Dedicada a Orlando Bloom? Katy Perry estrena el video y canción ‘Bandaids’
    Sentimientos. Katy Perry lanza ‘Bandaids’, una balada con tintes de reclamo que sus seguidores interpretan como un mensaje directo a su ex, Orlando Bloom, mientras la cantante celebra nueva etapa amorosa. FOTO: ESPECIAL

La estrella pop se habría inspirado en los últimos años de romance con el actor británico y en cómo la hizo sentir ante la ola de odio y burlas en redes sociales

Parece que, una vez más —y quizás por última vez—, Katy Perry transforma en música los sentimientos que le inspiró Orlando Bloom. En esta ocasión, su nuevo sencillo ‘Bandaids’ no refleja un amor apasionado ni una ruptura dolorosa, sino un reclamo matizado con gratitud. Al menos, así lo interpretan los fans tras el reciente estreno del tema y su video musical.

Los rumores sobre su nueva era musical comenzaron hace unas semanas, mientras Perry se encontraba en plena gira mundial ‘Lifetimes Tour’, derivada de su anterior producción ‘143’, lanzada exactamente hace un año.

La propia cantante confirmó que interpretaría por primera vez la canción en vivo durante su concierto del viernes por la noche en Lyon, Francia.

LA LETRA Y SU SIGNIFICADO

Una de las líneas que más ha llamado la atención de la prensa y los fans apunta a una relación desigual y a la falta de apoyo público de su pareja.

“Te lo juro por Dios, prometo que lo intenté / No quedó piedra sin remover / No es lo que hiciste / Es lo que no hiciste / Estabas ahí, pero no estabas”, canta la artista californiana mientras enfrenta distintos obstáculos en el video.

Esta idea conecta con lo que sus seguidores solían cuestionar en cada polémica: el silencio de Bloom frente a las críticas hacia Perry.

“Me acostumbré tanto a que me decepcionaras / Ya no sirve de nada que envíes flores / Me digo a mí misma que cambiarás, pero no lo haces / Pones curitas sobre un corazón roto”, interpreta la cantante, reforzando el simbolismo del título y dejando ver una herida emocional que nunca terminó de sanar.

EN RESPUESTA

A solo un día de su lanzamiento, ‘Bandaids’ acumula 1.2 millones de reproducciones, una cifra modesta en comparación con los debuts anteriores de Perry. No obstante, el tema se mantiene entre las canciones virales de Spotify y ocupa el primer lugar en iTunes México.

En el plano personal, la intérprete de ‘Roar’ confirmó su relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien celebró su cumpleaños en París. La pareja fue vista muy cariñosa tras haber sido captada por paparazis meses antes en California y Canadá.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

