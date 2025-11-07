¿Dedicada a Orlando Bloom? Katy Perry estrena el video y canción ‘Bandaids’

Parece que, una vez más —y quizás por última vez—, Katy Perry transforma en música los sentimientos que le inspiró Orlando Bloom. En esta ocasión, su nuevo sencillo ‘Bandaids’ no refleja un amor apasionado ni una ruptura dolorosa, sino un reclamo matizado con gratitud. Al menos, así lo interpretan los fans tras el reciente estreno del tema y su video musical. Los rumores sobre su nueva era musical comenzaron hace unas semanas, mientras Perry se encontraba en plena gira mundial ‘Lifetimes Tour’, derivada de su anterior producción ‘143’, lanzada exactamente hace un año. La propia cantante confirmó que interpretaría por primera vez la canción en vivo durante su concierto del viernes por la noche en Lyon, Francia.

LA LETRA Y SU SIGNIFICADO Una de las líneas que más ha llamado la atención de la prensa y los fans apunta a una relación desigual y a la falta de apoyo público de su pareja. “Te lo juro por Dios, prometo que lo intenté / No quedó piedra sin remover / No es lo que hiciste / Es lo que no hiciste / Estabas ahí, pero no estabas”, canta la artista californiana mientras enfrenta distintos obstáculos en el video.

katy perry really back with her deep vocals and subliminal messages behind bandaids mv



1. she started the song (new era) by losing her engagement ring referring to her split after 10 years being together with orlando bloom because she got cheated on 🥹 pic.twitter.com/p8Ps91TA8g — king ravi (@swiftyootw) November 7, 2025

Esta idea conecta con lo que sus seguidores solían cuestionar en cada polémica: el silencio de Bloom frente a las críticas hacia Perry. “Me acostumbré tanto a que me decepcionaras / Ya no sirve de nada que envíes flores / Me digo a mí misma que cambiarás, pero no lo haces / Pones curitas sobre un corazón roto”, interpreta la cantante, reforzando el simbolismo del título y dejando ver una herida emocional que nunca terminó de sanar.