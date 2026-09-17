Desplaza nostalgia hollywoodense al cine mexicano

A pesar de ser un mes patrio y de que en la primera mitad de septiembre no faltó la presencia del cine mexicano en las salas de cine, los cinéfilos del país lo dejaron de lado.

Esto porque al reinado durante un mes en la taquilla mexicana de la más reciente secuela de ‘Spider-Man’ le siguió el estreno de una producción animada como ‘Coyote vs. Acme’, de David Green, que, a final de cuentas, fue el “sleeper hit” de la temporada, puesto que no solo llegó en el primer fin de semana de su estreno simultáneo con Estados Unidos al primer lugar de la taquilla nacional, sino que, ante el estreno también paralelo de ‘Hechizo de amor 2: La magia continúa’, secuela del éxito taquillero de 1998 protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman, ni con todos sus poderes la quitaron del primer sitio de recaudación, como sí ocurrió en EU.

Bueno, el hecho de que la cinta que protagoniza uno de los más queridos villanos de los dibujos animados del sello de Warner, como es el Coyote, lleve recaudados en México, al momento de escribir estas líneas, un total de casi 43 millones de pesos, según CANACINE, es que, con fecha del mero 15 de septiembre, su distribuidora en nuestro país, Zima Entertainment, informó que, debido a los 12 millones de dólares de taquilla en México, una cifra que coloca al país entre los mercados más importantes de la película y confirma su extraordinaria conexión con las audiencias mexicanas, su director, David Green, viajará para agradecer personalmente al público del país.

Esta visita se llevará a cabo el próximo lunes 21, cuando se contempla que Green se encuentre con el público mexicano en la Cineteca Nacional Xoco de la Ciudad de México, en punto de las 18:30 horas, y vale la pena destacar que el hecho de que Zima sea una distribuidora con menos años y tamaño que el aparato que manejan los grandes estudios de Hollywood, con sus respectivas filiales en el país, es un triunfo también para ellos, que nos consta que, así como han manejado estrenos “apestados” originalmente, como la misma ‘Coyote vs. Acme’, que alguna vez se tuvo destinada a no llegar a los cines, han apoyado pequeñas cintas independientes y cine mexicano.

Aquí las banderas rojas que se deben resaltar son las de que, si filiales como las mencionadas, como es el caso de Sony, quien, con toda la publicidad y el protagonismo en ella de un actor mexicano como lo es Adrián Uribe, pudo a duras penas llegar a un séptimo sitio en la taquilla del pasado fin de semana de su estreno, al recaudar un total de casi 8 millones de pesos con su más reciente película, ‘El Club del Pie Izquierdo’, ¿qué se puede esperar de distribuidoras más pequeñas que están luchando contra ese malinchismo latente de las grandes audiencias mexicanas contra el cine de superhéroes o nostalgia hollywoodense por el que se inclinan? Se los dejo de tarea.