Detienen en Colombia a creador mexicano Samuel Adrián por desacato judicial

Según esa información, la dependencia señaló que Samuel Adrián se encuentra en buen estado de salud y que su equipo legal ya da seguimiento al caso. Hasta el momento, la SRE no ha difundido un comunicado adicional con mayores detalles sobre las gestiones realizadas.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) informó que brinda asistencia consular y acompañamiento integral al director de contenidos mexicano, de acuerdo con lo reportado por el periodista Óscar Zúñiga.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional de Colombia, la detención no deriva de una investigación penal, sino del cumplimiento de una sanción judicial relacionada con un presunto incumplimiento de una orden emitida dentro de una acción de tutela.

El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, debido a una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO SAMUEL ADRIÁN EN COLOMBIA?

Según reportes de medios colombianos, la orden de arresto contra Adrián fue emitida por un juzgado de Cali debido a un presunto incumplimiento de una disposición judicial.

De acuerdo con la información disponible sobre el proceso, el creador debía cumplir 10 días de arresto y pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia, monto que rondaría los 7 mil 200 dólares, según cifras que el propio Adrián había mencionado previamente.

El procedimiento estaría relacionado con una acción de tutela promovida por el médico Mario Angulo, vinculado a la atención de género de la Fundación Valle del Lili, en Cali, quien fue mencionado en el documental realizado por Adrián y en publicaciones posteriores.

Según los reportes sobre el caso, el médico alegó una presunta vulneración de sus derechos y afectaciones a su honor luego de que el creador difundiera grabaciones realizadas con cámara oculta en las que aparecían declaraciones de personal médico sobre tratamientos relacionados con la transición de género.

A partir de ese proceso, la justicia habría ordenado retirar de circulación el material audiovisual. El presunto incumplimiento de esa disposición derivó en un incidente de desacato y posteriormente en la orden de arresto.

¿QUÉ ES EL DESACATO EN COLOMBIA?

En Colombia, el desacato es un mecanismo utilizado para procurar el cumplimiento de las órdenes emitidas por un juez dentro de una acción de tutela.

La Corte Constitucional colombiana ha establecido que las sanciones por desacato tienen naturaleza disciplinaria y no penal. Por ello, la orden contra Adrián no corresponde, según la información difundida por las autoridades colombianas, a una investigación criminal relacionada directamente con el contenido de su documental.

El cumplimiento de la sanción judicial se produjo cuando el creador llegó a Bogotá procedente de Panamá.

SAMUEL ADRIÁN ANTICIPÓ QUE PODÍA SER DETENIDO

Horas antes de aterrizar en Bogotá, Adrián publicó un video desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, en el que aseguró conocer la existencia de la orden judicial y advirtió que podía ser detenido al llegar a Colombia.

“No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, declaró en el mensaje.

El creador también señaló que sus representantes legales, la firma Ogaz y Asociados en México y el equipo de Nueva Democracia en Colombia, se encargarían de su defensa.

En el mismo video pidió respaldo al Gobierno de México y solicitó a sus seguidores compartir su mensaje.

“Espero que el gobierno de México me proteja”, expresó.

De acuerdo con un reporte periodístico, antes de ser puesto a disposición de las autoridades colombianas, Adrián habría solicitado asistencia consular a la Embajada de México en Colombia para garantizar la protección de sus derechos durante el cumplimiento de la sanción.