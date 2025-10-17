¡El momento ha llegado! Traerá ‘Frankenstein’ a México a Del Toro y Jacob Elordi

/ 17 octubre 2025
    ¡El momento ha llegado! Traerá ‘Frankenstein’ a México a Del Toro y Jacob Elordi
    Inspiración. El director, de 61 años, destacó que Frankenstein no se limita al género de terror, sino que profundiza en la dinámica familiar entre padres e hijos y muestra la humanidad de la criatura central. FOTO: AP

El próximo 7 de noviembre la cinta llegará al streaming, mientras que en algunos cines seleccionados se presentará el próximo 23 de octubre; Saltillo está incluido con funciones en Cinema Alameda

El cineasta mexicano Guillermo del Toro llegará a la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre para presentar su nueva película ‘Frankenstein’, acompañado de dos de sus protagonistas: Jacob Elordi y Oscar Isaac.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales de Netflix, Del Toro explicó cómo su enfoque le permite encontrar belleza en lo horroroso y horror en lo bello, asegurando que esta perspectiva proviene de su identidad mexicana.

“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso algo bello y en lo bello, algo horroroso. La respuesta fue muy simple: porque soy mexicano”, dijo.

UNA FIESTA GÓTICA Y DE TERROR

El director, de 61 años, destacó que ‘Frankenstein’ no se limita al género de terror, sino que profundiza en la dinámica familiar entre padres e hijos y muestra la humanidad de la criatura central.

“Quiero invitar a cada uno de ustedes a permitirse ver esta película con ese don tan único que poseemos, porque es lo que desde el principio quise poner como algo nuevo en esta historia. Ojalá disfruten esta película y cada uno de sus personajes con el corazón abierto y mucha mexicanidad”, agregó.

Lejos de la clásica imagen del monstruo con tornillos en la frente, Jacob Elordi interpreta a una criatura pálida, abigarrada y profundamente humana, inspirada en la descripción original de Mary Shelley de 1818.

En el tráiler del filme, se puede observar cómo esta versión traslada la historia a la Guerra de Crimea, donde el monstruo es creado a partir de cuerpos caídos en el campo de batalla, ofreciendo un enfoque más sombrío y dramático.

”Mi creador contó su historia. Y yo te contaré la mía”, se escucha a Elordi con voz ronca, anticipando una mirada íntima y desgarradora del monstruo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Confirma Pink concierto en la CDMX para abril de 2026

El elenco de Frankenstein se completa con Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Charles Dance y David Bradley, consolidando un reparto internacional que acompaña la visión de Del Toro. (Con información de Reforma)

