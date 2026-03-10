Fátima Bosh se defiende de pregunta incómoda en Harvard sobre su victoria en Miss Universo

La Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosh sostuvo una convivencia con los estudiantes de la Universidad de Harvard, y además de los elogios, aplausos y sonrisas que recibió, fue cuestionada por la polémica que rodeo su victoria en el certamen de belleza; además de que defendió su decisión de mantener el título al afirmar que no renunciará “porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”. Fue una mujer psicóloga organizacional la que comenzó cuestionando la legitimidas del resultado del cértamen por presuntos nexos, luego que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, sea mexicano, este prófugo al ser acusado de corrupción, así como tráfico de huachicol, y en años pasados tuvo contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el padre de Bosh trabaja.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo (...) dijo que tenía el 70 por ciento de decisión de quién ganaba la corona y seis de los jueces de los ocho que había dijeron que no votaron por ti”, comienza la mujer. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador ”¿POR QUÉ NO RENUNCIAS?” Después señaló que debido a que seis de los ocho jueces no votaron por Fátima, “¿por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”. “El mundo puede decir muchas cosas. Pero pues la verdad es una, ¿no?”, afirmó antes de reiterar su postura de no abandonar la corona. Ante el cuestionamiento de una posible renuncia, la tabasqueña respondió diciendo que ella había trabajado para ganarla y que más allá de las mentiras que se repitieran una y otra vez para que se creyeran como verdad, en estos cuatro meses tras haber ganado, ha demostrado con trabajo por qué fue la ganadora. ”Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar”.

”El día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar, y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestionan cuando una mujer tiene un puesto, yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”, expresó tajante. Boscha habló que las mujeres reciben críticas cuando alcanzan posiciones visibles y de poder, mientras que para los hombres no es así: “Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer no tiene, te cuestiona así es”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: ¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación MÁS ALLÁ DE LAS PASARELAS Fátima reflexionó de lo que se trata ser Miss Universo más allá de una pasarela. ”Porque Miss Universo no se trata de la mejor pasarela, no se trata del mejor cuerpo, por pensamientos así es que hoy las niñas piensan que tienen que tener ciertos estándares y cambiarse”. Expresó que los hechos y lo tangible hablan más que las mentiras que se puedan decir: ”No tenemos que ser perfectas porque tu propósito y lo que haces con la vida de los demás y todo el trabajo que se ha mostrado y es tangible, habla más que cualquier mentira que se repita muchas veces para creerse verdad”.

Concluyó su discurso con una frase de su abuela: ”Y como diría mi abuela, sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal solo tenga que mentir. Gracias por tu pregunta”. (Con información de El Universal)

