¡Sigue el drama! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios

El cruce de declaraciones y comunicados alrededor del triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch continúa a varios días de que ya fue coronada la modelo como Miss Universo. Sin embargo, la historia podría tener un nuevo giro ahora que Raúl Rocha anunció comenzaría procesos legales en contra de los medios que están desinformando. Rocha aseguró que conoció a la familia Bosch en septiembre de 2025. “Por lo tanto, es completamente falso e imposible que exista una relación entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante”, coronada el viernes en Bangkok. Adelantó que “se iniciarán las acciones legales correspondientes en contra de los medios que han difundido aseveraciones falsas”, sin especificar a cuáles, lo que se suma a otras posibles demandas anunciadas por el empresario en las últimas tres semanas, cuando el certamen de belleza estuvo cargado de controversias.

¿QUÉ PASÓ EN MISS UNIVERSO? El presidente de la organización aseguró que hay medios dentro de la prensa que desean generar polémica y aprovecharse de beneficios con esta ola de presuntas falsas publicaciones. ”Lamentablemente, existen medios de comunicación que buscan generar polémica política y obtener beneficios de manera oportunista e individualista mediante la manipulación de la información, difundiendo datos inexactos para aprovecharse del éxito de la MUO”, prosigue el escrito de Rocha.

La tarde del domingo provocó que Pemex lanzara un comunicado, en donde asegura que “no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández (a través de redes sociales) se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”, de acuerdo al texto. La credibilidad del resultado de la competición ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del concurso, alegando falta de transparencia y una supuesta “votación secreta” en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado. El artista también anunció su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y ha tildado a Bosch como “una miss universo de mentira”, explicó.

HACE OÍDOS SORDOS Mientras este escándalo acapara la atención en redes y prensa, la mexicana Fátima Bosch no ha pronunciado palabra con respecto por lo que ya comenzó con las actividades de su reinado. A través de las redes sociales del certamen, se ha compartido una serie de historias en donde Fátima aparece debutando como Miss Universo.