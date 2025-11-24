Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande

/ 24 noviembre 2025
    Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande
    Razones. Las autoridades de Singapur concluyeron que Johnson Wen planeó la agresión para generar un clip viral, por lo que fue encarcelado, deportado y vetado del país de manera indefinida. FOTO: ARCHIVO

El creador de contenido Johnson Wen siguió recibiendo atención como si se tratara de un triunfo, pese a los cargos legales que enfrentó

Tal parece que la burla o el “juego” de Johnson Wen para lograr atención mundial y presencia en la prensa internacional al “agredir” a Ariana Grande terminó por salirle peor, incluso después de pasar nueve días en prisión.

Grande fue sorprendida por el hombre durante la alfombra roja de la premier de ‘Wicked: For Good’, hecho que también volvió a poner la mira sobre su relación con Cynthia Erivo.

De acuerdo con información publicada por el diario The Straits Times, las autoridades determinaron que la irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, tras cumplir su sentencia, fue deportado.

¿QUÉ PASÓ CON JOHNSON WEN?

El sujeto, identificado como Johnson Wen, ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales que es fanático del grupo BTS. El “army” enfrentó un proceso legal inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión.

TMZ reportó que la sanción incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sigue el drama! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios

Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como un “intruso en serie”, ya que en su cuenta de Instagram aparecen otros ataques y actos de acoso contra celebridades como Katy Perry y The Weeknd durante eventos públicos.

Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión y hasta agradeció a Grande por “permitirle saltar a la alfombra amarilla”, pese a tratarse de una grave violación de seguridad. (Con información de El Universal)

Temas


Deportaciones
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Singapur

Personajes


Ariana Grande

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

