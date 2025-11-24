Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande
El creador de contenido Johnson Wen siguió recibiendo atención como si se tratara de un triunfo, pese a los cargos legales que enfrentó
Tal parece que la burla o el “juego” de Johnson Wen para lograr atención mundial y presencia en la prensa internacional al “agredir” a Ariana Grande terminó por salirle peor, incluso después de pasar nueve días en prisión.
Grande fue sorprendida por el hombre durante la alfombra roja de la premier de ‘Wicked: For Good’, hecho que también volvió a poner la mira sobre su relación con Cynthia Erivo.
De acuerdo con información publicada por el diario The Straits Times, las autoridades determinaron que la irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, tras cumplir su sentencia, fue deportado.
Fan jumps the barricade to approach Ariana Grande at the Singapore premiere.
¿QUÉ PASÓ CON JOHNSON WEN?
El sujeto, identificado como Johnson Wen, ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales que es fanático del grupo BTS. El “army” enfrentó un proceso legal inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión.
TMZ reportó que la sanción incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.
Un fan corrió hacia Ariana Grande en la premiere de "Wicked: Part 2" en Singapur, sorprendiendo al elenco y al público.
La rápida reacción de seguridad (y de Cynthia Erivo) evitó algo mayor.
CC: @lanagrandes pic.twitter.com/XRXLrBpMZC
Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como un “intruso en serie”, ya que en su cuenta de Instagram aparecen otros ataques y actos de acoso contra celebridades como Katy Perry y The Weeknd durante eventos públicos.
Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión y hasta agradeció a Grande por “permitirle saltar a la alfombra amarilla”, pese a tratarse de una grave violación de seguridad. (Con información de El Universal)