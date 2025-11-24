Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande

Tal parece que la burla o el “juego” de Johnson Wen para lograr atención mundial y presencia en la prensa internacional al “agredir” a Ariana Grande terminó por salirle peor, incluso después de pasar nueve días en prisión.

Grande fue sorprendida por el hombre durante la alfombra roja de la premier de ‘Wicked: For Good’, hecho que también volvió a poner la mira sobre su relación con Cynthia Erivo.

De acuerdo con información publicada por el diario The Straits Times, las autoridades determinaron que la irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, tras cumplir su sentencia, fue deportado.