Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo

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/ 18 marzo 2026
    Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo
    Orgullo. La cinta fue filmada en Saltillo y Ramos Arizpe en otoño del 2023. FOTO: FACEBOOK@GABRIEL RAMOS

La película saltillense triunfó con sala llena en la Muestra Intergaláctica (MIG), festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013

Este martes 17 de marzo a las 8:00 de la noche, la película producida en Saltillo titulada ‘El Desaire’, se proyectó por primera vez frente al público local en las instalaciones de Cinépolis Paseo Villalta.

En este evento especial, el filme con perspectiva social se hizo acreedor al Premio Mejor Largometraje, otorgado como parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) 2026, festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013.

Escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, quien también dirige, la cinta está protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, todos ellos con trayectoria dentro del cine nacional.

Con todos los boletos vendidos, el público local pudo apreciar la esperada película que es una adaptación del corrido popular saltillense ‘Rosita Alvirez’, que narra la historia de ‘Rosa’, una joven que vivía en un barrio de la ciudad y quien fue víctima de feminicidio.

El corrido, además de ser la inspiración para diseñar el filme, busca “hacer reflexionar sobre la violencia de género; es generar conciencia sobre los machismos”, ha comentado Gabriel Ramos, director de la película.

Durante el evento, Ramos también agradeció a las más de 500 personas e instituciones que figuran en los créditos y que participaron en este proyecto, entre ellas Universidad Carolina y Vanguardia.

‘El Desaire’ ya cuenta con varios premios internacionales y ha recorrido más de 14 festivales en varios países. Entre los nombramientos más destacados se encuentran: Mejor Película Internacional en el Chandler Film Festival, celebrado en Arizona; Mejor Actriz para Vico Escorcia en el The North Film Festival – Estocolmo, donde también obtuvo el reconocimiento como Mejor Película.

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Durante los próximos meses el filme continuará en festivales, estimándose que sea a finales del 2026 cuando esté disponible en plataformas streaming.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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