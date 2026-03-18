Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La película saltillense triunfó con sala llena en la Muestra Intergaláctica (MIG), festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013
Este martes 17 de marzo a las 8:00 de la noche, la película producida en Saltillo titulada ‘El Desaire’, se proyectó por primera vez frente al público local en las instalaciones de Cinépolis Paseo Villalta.
En este evento especial, el filme con perspectiva social se hizo acreedor al Premio Mejor Largometraje, otorgado como parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) 2026, festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013.
Escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, quien también dirige, la cinta está protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, todos ellos con trayectoria dentro del cine nacional.
Con todos los boletos vendidos, el público local pudo apreciar la esperada película que es una adaptación del corrido popular saltillense ‘Rosita Alvirez’, que narra la historia de ‘Rosa’, una joven que vivía en un barrio de la ciudad y quien fue víctima de feminicidio.
El corrido, además de ser la inspiración para diseñar el filme, busca “hacer reflexionar sobre la violencia de género; es generar conciencia sobre los machismos”, ha comentado Gabriel Ramos, director de la película.
Durante el evento, Ramos también agradeció a las más de 500 personas e instituciones que figuran en los créditos y que participaron en este proyecto, entre ellas Universidad Carolina y Vanguardia.
‘El Desaire’ ya cuenta con varios premios internacionales y ha recorrido más de 14 festivales en varios países. Entre los nombramientos más destacados se encuentran: Mejor Película Internacional en el Chandler Film Festival, celebrado en Arizona; Mejor Actriz para Vico Escorcia en el The North Film Festival – Estocolmo, donde también obtuvo el reconocimiento como Mejor Película.
Durante los próximos meses el filme continuará en festivales, estimándose que sea a finales del 2026 cuando esté disponible en plataformas streaming.