Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo

Este martes 17 de marzo a las 8:00 de la noche, la película producida en Saltillo titulada ‘El Desaire’, se proyectó por primera vez frente al público local en las instalaciones de Cinépolis Paseo Villalta.

En este evento especial, el filme con perspectiva social se hizo acreedor al Premio Mejor Largometraje, otorgado como parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) 2026, festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013.

Escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, quien también dirige, la cinta está protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, todos ellos con trayectoria dentro del cine nacional.