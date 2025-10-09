¡Toca soportar! Reconocerá Billboard a Bad Bunny como el ‘Artista del Siglo 21’

/ 9 octubre 2025
    Bad Bunny además hará historia al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en solitario en encabezar unos de los espectáculos más vistos del mundo. FOTO: AP

Fue el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella, y la transmisión global de su último show de residencia en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, se convirtió en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music

El nombre de Bad Bunny no dejará de sonar al menos hasta la primera mitad del próximo año, por la elección de él para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, así como su exitosa gira internacional ‘Debí Tomar Más Fotos World Tour’ que arranca en unas semanas y que promete ser una de las más inolvidables apuestas latinas al mercado internacional.

Y a lo anterior se suma que el puertorriqueño será reconocido como ‘Artista del siglo 21’ en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre, según dio a conocer este jueves la cadena Telemundo y la organización del galardón.

El reconocimiento celebra el dominio histórico del artista puertorriqueño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los últimos 25 años, con múltiples discos y sencillos multiplatino que han roto récords y redefinido los estándares del éxito en la música latina, señala un comunicado.

¿QUÉ HIZO BAD BUNNY?

Billboard y Telemundo subrayan que más allá de su trayectoria musical, Bad Bunny ha expandido su influencia al cine, la moda y la cultura pop.

“El reconocimiento a Bad Bunny como Billboard Artista Latino del Siglo 21 está cimentado en su dominio sin precedentes de las listas de Billboard en los últimos 25 años”, señala el comunicado, mismo que provocó una ola de posiciones encontradas por el nombramiento.

El liderazgo va desde múltiples canciones debutando simultáneamente en los primeros puestos hasta lanzamientos de álbumes que marcaron el centro de la conversación global, incluyendo su desempeño en las listas, lo que estableció un nuevo estándar para la música latina.

El cantante fue el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella, y la transmisión global de su último show de residencia en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, se convirtió en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music.

Además tiene la gira más taquillera en un solo año y ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos.

UN FUTURO CON LA NFL

Bad Bunny además hará historia al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en solitario en encabezar unos de los espectáculos más vistos del mundo.

“Ya sea en el escenario, en la pantalla o en las calles, sus proyectos innovadores y su individualidad sin concesiones han colocado a Bad Bunny en el centro de la cultura global, consolidando su lugar en la historia”, subraya el comunicado.

Su impacto cultural se reflejó también en su reciente portada de Billboard y en 13 ediciones internacionales de la revista. La ceremonia de los premios se transmitirá en vivo el jueves 23 de octubre por la señal de Telemundo Internacional para México. (Con información de EFE)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

