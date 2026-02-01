Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos: México’, fallece a los 55 años

/ 1 febrero 2026
    Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos: México’, fallece a los 55 años
    Gerardo Taracena ha muerto a los 55 años de edad. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento, recordado por sus imponentes actuaciones en producciones internacionales. INSTAGRAM

Desde encarnar a temidos narcotraficantes hasta brillar en el cine internacional con Mel Gibson, construyó una carrera marcada por la versatilidad

El actor reclutado por Mel Gibson para ser su antagónico en ‘Apocalypto’; el revolucionario en ‘El violín’, el villano en ‘Cóyotl: héroe y bestia’ y el temible reo en ‘Celda 211’, Gerardo Taracena ha muerto a los 55 años de edad.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del talentoso Gerardo Taracena, recordado por sus imponentes actuaciones en producciones internacionales y su incansable labor en el teatro y la danza.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, escribió la ANDA en una publicación en redes sociales.

Por su parte, la agencia de representación del artista, Colours Talent, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida: “Su legado en la pantalla y en nuestros corazones permanecerá siempre. Nuestras condolencias a sus seres queridos”.

¿QUIÉN FUE GERARDO TARACENA?

Desde encarnar a temidos narcotraficantes hasta brillar en el cine internacional con su participación en ‘Apocalypto’, de Mel Gibson, Gerardo Taracena construyó una carrera marcada por la versatilidad actoral, convirtiéndose en una figura reconocida del cine mexicano. Además de incursionar en el baile al ser reconocido por su talento versátil por su impacto en el cine, televisión y teatro.

Taracena estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante la década de los noventa participó en diversos festivales de teatro y danza, forjando una sólida base escénica.

Sus primeras oportunidades en el cine llegaron con ‘La hija del puma’ y ‘De ida y vuelta’; sin embargo, el proyecto que marcó sus primeros pasos fue ‘El violín’, cinta con la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007. Más adelante fue nominado por ‘Potosí’ en 2014 y por ‘La carga’ en 2017.

Pero la fama mundial llegó con su participación en la producción internacional ‘Apocalypto’ donde interpretó a ‘Ojo medio’ y ‘Man on Fire’, junto a Denzel Washington.

También se destacó en la industria del streaming con series de televisión como ‘Narcos: México’, dando vida a Pablo Acosta, y ‘Queen of the South’, interpretando a César “Batman” Güemes. Más recientemente, también formó parte de la serie ‘Cometierra’ estrenada en octubre de 2025 en Prime Video.

A lo largo de su trayectoria sumó más de 50 películas, alrededor de 30 obras de teatro y diversos proyectos televisivos, convirtiéndose en un referente del talento mexicano, admirado por su pasión, profesionalismo y capacidad de dar vida a personajes que viven en la memoria del público.

