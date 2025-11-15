‘Gracias Saltillo por hacernos sentir vivos’ Llena Caifanes el Auditorio del Parque Las Maravillas

‘Gracias Saltillo por hacernos sentir vivos’ Llena Caifanes el Auditorio del Parque Las Maravillas

La banda se pronunció contra los feminicidios e invitó a un niño saltillense al escenario para cerrar la noche en un muy celebrado sold out

/ 15 noviembre 2025
Desde las 18:00 horas de este viernes 14 de noviembre, decenas de personas se hicieron presentes en el Auditorio del Parque Las Maravillas para entregarse a Caifanes.

El grupo originario de la Ciudad de México abarrotó el recinto saltillense con su ya reconocida formación liderada por Saúl Hernández, quien desde el primer momento mostró interacción con el público.

La presentación inició con energía poco antes de las 22:00 horas con el tema ‘Aquí No es Así’, a la que el público respondió cantando.

Saúl Hernández aclamó por acabar el machismo y demostrar que se necesitan de nuevas masculinidades y de respeto a la mujer. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Posterior a ese tema, Hernández mencionó la siguiente frase: “Eres a donde pertenece tu alma, aquí en Saltillo. Gracias Saltillo por hacernos sentir vivos”.

Después se corearon temas como “Para que no digas que no pienso en ti”, “Miedo”. Como ha ocurrido en otros conciertos, la banda se pronunció en contra de la violencia de género luego de que Hernández calificó los feminicidios como un problema grave y consistente. “Necesitamos más hombres y menos machos”, dijo.

También interpretaron su más reciente sencillo “Y Caíste”, en el que Saúl hizo una reflexión sobre el paso de la vida y el tiempo.

En cada canción los asistentes dieron rienda suelta a su fanatismo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Sin duda los temás en los que más se entregó el público saltillenses fueron “Viento”, “Mátenme porque me muero” y “No dejes que...”, después de la cual se coreó “Caifanes, Caifanes”.

Los ritmos prehispánicos y un ritmo diferente de percusión acompañaron a una versión inusual de “Afuera”, que duró cerca de 10 minutos por un largo puente musical, lo que dio un primer cierre de la noche.

Tras la insistencia del público por “Otra” canción, se interpretaron temas como “Pachuco” de la Maldita Vecindad y “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel, quienes fueron proyectados en las pantallas del escenario.

La barrera generacional no existió al momento de disfrutar de la música y presentación de Caifanes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Posterior a ello se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando la banda invitó al escenario a un niño saltillense para cantar el tema “La Negra Tomasa”.

“Viva Caifanes, que viva Saúl y que vivan todos los rockeros. Yo solo quiero decir algo, la vida es una y nunca se vuelve a repetir”, dijo con emoción el niño.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

