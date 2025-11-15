‘Gracias Saltillo por hacernos sentir vivos’ Llena Caifanes el Auditorio del Parque Las Maravillas

Desde las 18:00 horas de este viernes 14 de noviembre, decenas de personas se hicieron presentes en el Auditorio del Parque Las Maravillas para entregarse a Caifanes. El grupo originario de la Ciudad de México abarrotó el recinto saltillense con su ya reconocida formación liderada por Saúl Hernández, quien desde el primer momento mostró interacción con el público. La presentación inició con energía poco antes de las 22:00 horas con el tema ‘Aquí No es Así’, a la que el público respondió cantando.

Posterior a ese tema, Hernández mencionó la siguiente frase: “Eres a donde pertenece tu alma, aquí en Saltillo. Gracias Saltillo por hacernos sentir vivos”. Después se corearon temas como “Para que no digas que no pienso en ti”, “Miedo”. Como ha ocurrido en otros conciertos, la banda se pronunció en contra de la violencia de género luego de que Hernández calificó los feminicidios como un problema grave y consistente. “Necesitamos más hombres y menos machos”, dijo. También interpretaron su más reciente sencillo “Y Caíste”, en el que Saúl hizo una reflexión sobre el paso de la vida y el tiempo.

Sin duda los temás en los que más se entregó el público saltillenses fueron “Viento”, “Mátenme porque me muero” y “No dejes que...”, después de la cual se coreó “Caifanes, Caifanes”. Los ritmos prehispánicos y un ritmo diferente de percusión acompañaron a una versión inusual de “Afuera”, que duró cerca de 10 minutos por un largo puente musical, lo que dio un primer cierre de la noche. Tras la insistencia del público por “Otra” canción, se interpretaron temas como “Pachuco” de la Maldita Vecindad y “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel, quienes fueron proyectados en las pantallas del escenario.

Posterior a ello se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando la banda invitó al escenario a un niño saltillense para cantar el tema "La Negra Tomasa". "Viva Caifanes, que viva Saúl y que vivan todos los rockeros. Yo solo quiero decir algo, la vida es una y nunca se vuelve a repetir", dijo con emoción el niño.

