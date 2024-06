¿Hará villanías? Se une Sabine Moussier a ‘La Casa de los Famosos México’ como participante

Comenzó la cuenta regresiva oficialmente, el próximo 21 de julio comienza ‘La Casa de los Famosos México’ con su segunda temporada, y en un cast que aparentemente no termina de convencer al público se confirmó la llegada de Sabine Moussier.

La reconocida villana de telenovelas ya ha experimentado estar en un reality, desde hace dos años es parte fundamental de ‘Secretos de Villanas’ producción de Canela TV para el público hispano en Estados Unidos y para la audiencia latina.

“En las telenovelas puedo matar a todo el mundo entero y nadie me va a llevar a la cárcel, pero aquí yo no sé qué va a pasar. Mientras no me saquen con esposas, presa, de la casa, todo está bien”, dijo la actriz al portal Las Estrellas de Televisa, luego de ser presentada.