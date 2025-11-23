Influencer ‘Maestro Shifu’ convoca a evento masivo en CDMX: resultan 5 atropellados y 3 detenidos

Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre. El evento, donde se regalarían gorras deportivas, derivó en momentos de violencia que incluyeron vandalismo, atropellados y la movilización de cuerpos de emergencia. TE PUEDE INTERESAR: Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos) De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), tres personas —entre ellas, dos jóvenes de 18 y 21 años, y un menor de 15— fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Esto luego de haber atropellado a cinco personas, quienes presentaron “heridas dermoabrasivas y policontundidos”, según paramédicos del ERUM.

SSC REALIZÓ OPERATIVO EN PLENO EVENTO DEL ‘MAESTRO SHIFU’ Además de estos hechos, las autoridades aseguraron motocicletas cuyos conductores infringieron diversas normas del Reglamento de Tránsito. En total, la policía de Tránsito trasladó 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos, y detuvo a una persona que se resistió al retiro de su unidad.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Paralelamente, comerciantes de la calzada México-Tenochtitlán reportaron daños a sus puestos. En redes se difundió el mensaje: “Debido a la tontería de ‘shifu’ y el bogueto, los asistentes tiraron los puestos y la mercancía de los comerciantes (comerciantes en su mayoría de la 3era edad) (...) ¿Quién se hará responsable?”. También se documentaron afectaciones al servicio del Metrobús. El periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, reportó la dimensión del descontrol: “GUAMAZOS, ARROLLADOS, DETENIDOS... en el EVENTO del BOGUETO y MAESTRO SHIFU (...) Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró 98 motos, 1 racer...”.

EVENTO CONVOCADO POR ‘MAESTRO SHIFU’ Y EL CANTANTE ‘EL BOGUETO’ Videos previos al operativo muestran a ‘El Maestro Shifu’ y El Bogueto sobre una camioneta, usando un megáfono para repartir las gorras prometidas. Sin embargo, asistentes señalaron que en un momento el cantante se retiró e incluso mencionó que llamaría a su abogado. Tras la intervención policial, Adriano Zendejas explicó en redes sociales que autoridades del gobierno capitalino le advirtieron sobre la gravedad de la situación: “Literal, yo me fui sólo porque me agarraron. Me llevó gobierno (...) Se acercó alguien de gobierno y me dijo: ‘Están en un pedote’ (...) Básicamente chat estoy en un pedote (...) No chat, no es una cuestión de multa, es una cuestión de que me metí en un pedote”.

TE PUEDE INTERESAR: Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes Posteriormente ofreció disculpas a sus seguidores: “Le pido una disculpa a la gente, yo pensé que iba a llegar poca gente. Intenté hacer lo mejor posible. Me siento mal (...) Repartimos como 150 gorras. Había muchísima gente. Les pido una disculpa”. La convocatoria, realizada días antes por el influencer, superó por mucho las expectativas y terminó generando un operativo de emergencia.