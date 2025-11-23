Influencer ‘Maestro Shifu’ convoca a evento masivo en CDMX: resultan 5 atropellados y 3 detenidos

Show
/ 23 noviembre 2025
    Influencer ‘Maestro Shifu’ convoca a evento masivo en CDMX: resultan 5 atropellados y 3 detenidos
    Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre. FOTO: VANGUARDIA

Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, se disculpó con sus seguidores ante la catástrofe que se registró en el evento, realizado en el Monumento a la Revolución

Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre.

El evento, donde se regalarían gorras deportivas, derivó en momentos de violencia que incluyeron vandalismo, atropellados y la movilización de cuerpos de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), tres personas —entre ellas, dos jóvenes de 18 y 21 años, y un menor de 15— fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Esto luego de haber atropellado a cinco personas, quienes presentaron “heridas dermoabrasivas y policontundidos”, según paramédicos del ERUM.

SSC REALIZÓ OPERATIVO EN PLENO EVENTO DEL ‘MAESTRO SHIFU’

Además de estos hechos, las autoridades aseguraron motocicletas cuyos conductores infringieron diversas normas del Reglamento de Tránsito. En total, la policía de Tránsito trasladó 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos, y detuvo a una persona que se resistió al retiro de su unidad.

Paralelamente, comerciantes de la calzada México-Tenochtitlán reportaron daños a sus puestos. En redes se difundió el mensaje: “Debido a la tontería de ‘shifu’ y el bogueto, los asistentes tiraron los puestos y la mercancía de los comerciantes (comerciantes en su mayoría de la 3era edad) (...) ¿Quién se hará responsable?”. También se documentaron afectaciones al servicio del Metrobús.

El periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, reportó la dimensión del descontrol: “GUAMAZOS, ARROLLADOS, DETENIDOS... en el EVENTO del BOGUETO y MAESTRO SHIFU (...) Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró 98 motos, 1 racer...”.

@champagnehorst Tamo cawn #maestroshifu #monumentoalarevolucion ♬ Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef

EVENTO CONVOCADO POR ‘MAESTRO SHIFU’ Y EL CANTANTE ‘EL BOGUETO’

Videos previos al operativo muestran a ‘El Maestro Shifu’ y El Bogueto sobre una camioneta, usando un megáfono para repartir las gorras prometidas. Sin embargo, asistentes señalaron que en un momento el cantante se retiró e incluso mencionó que llamaría a su abogado.

Tras la intervención policial, Adriano Zendejas explicó en redes sociales que autoridades del gobierno capitalino le advirtieron sobre la gravedad de la situación: “Literal, yo me fui sólo porque me agarraron. Me llevó gobierno (...) Se acercó alguien de gobierno y me dijo: ‘Están en un pedote’ (...) Básicamente chat estoy en un pedote (...) No chat, no es una cuestión de multa, es una cuestión de que me metí en un pedote”.

@ixmdiegoo Lo de hoy fue 🔥 #maestroshifu #adrianozendejas32 #shifu #metrorevolucion #fyp ♬ sonido original - Diegopes🐟

TE PUEDE INTERESAR: Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes

Posteriormente ofreció disculpas a sus seguidores: Le pido una disculpa a la gente, yo pensé que iba a llegar poca gente. Intenté hacer lo mejor posible. Me siento mal (...) Repartimos como 150 gorras. Había muchísima gente. Les pido una disculpa”.

La convocatoria, realizada días antes por el influencer, superó por mucho las expectativas y terminó generando un operativo de emergencia.

Temas


Detenciones
Influenza

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La manifestación del pasado 15 de noviembre provocó polémica en las redes sociales, derivado de un alto contenido político.

Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z
Como parte de la audiencia inicial por agentes del Ministerio Público en torno al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue difundida supuesta carta póstuma que dejó un implicado en el crimen.

‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo
El reinado de la tabasqueña Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha comenzado con turbulencias.

Pemex niega injerencia con Directivos de Miss Universo ni con triunfo de Fátima Bosch
Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para este mes de noviembre.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 24 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Patrick Mahomes condujo la ofensiva decisiva de los Chiefs en el tiempo extra ante los Colts.

Chiefs remontan y sostienen su aspiración de Playoffs en una jornada con movimientos clave en la NFL
El Buque Escuela Cuauhtémoc finalmente ha regresado a México, tras sufrir un accidente durante el pasado mayo, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos
Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo

Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo