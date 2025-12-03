Javier Díaz: la obra de Pedro Torres marcó un antes y después en la televisión mexicana

Show
/ 3 diciembre 2025
    Javier Díaz: la obra de Pedro Torres marcó un antes y después en la televisión mexicana
    Legado. El alcalde enfatizó además la forma en que Torres enfrentó los retos de la industria audiovisual. FOTO: ARCHIVO

El alcalde señaló que la trayectoria del productor originario de Saltillo influyó en formatos televisivos, videoclips y contenidos que transformaron la industria durante dos décadas

El alcalde Javier Díaz afirmó que el trabajo de Pedro Torres Castilla definió un parteaguas en la forma de producir televisión y contenidos en México, al referirse a la trayectoria del creativo durante la ceremonia efectuada en Saltillo para condecorarlo con la Presea Manuel Acuña.

Comentó que Torres contribuyó a instalar nuevas narrativas y estilos de producción. “Ha cambiado tendencias a nivel nacional en todo este tipo de ambiente”, señaló, al mencionar programas como Big Brother, Fear Factor y Mujeres Asesinas, que en su momento modificaron dinámicas de consumo televisivo en el país.

Recordó también el impacto del productor en la creación de videoclips musicales, un formato que, a decir del alcalde, marcó a generaciones completas. “Yo le preguntaba a Pedro Torres cuál era el video que más le ha gustado producir y era el de Luis Miguel, La media vuelta”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A celebrar! Se convierte ‘Stranger Things 5’ en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix

Para el Ayuntamiento, la trayectoria del productor representa un referente para quienes buscan desarrollarse en industrias creativas. “Ver a un saltillense triunfar en lo más alto a nivel nacional y con mucho reconocimiento a nivel mundial en este tema artístico-cultural nos llena de orgullo”, comentó Díaz.

El alcalde enfatizó además la forma en que Torres enfrentó los retos de la industria audiovisual. “Independientemente de los obstáculos siempre buscaba el cómo hacer suceder las cosas”, mencionó, al describirlo como parte de lo que denominó “el ADN saltillense”.

Temas


Espectáculos
Viral
Homenajes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González
Pedro Torres

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal