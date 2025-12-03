Javier Díaz: la obra de Pedro Torres marcó un antes y después en la televisión mexicana

El alcalde Javier Díaz afirmó que el trabajo de Pedro Torres Castilla definió un parteaguas en la forma de producir televisión y contenidos en México, al referirse a la trayectoria del creativo durante la ceremonia efectuada en Saltillo para condecorarlo con la Presea Manuel Acuña.

Comentó que Torres contribuyó a instalar nuevas narrativas y estilos de producción. “Ha cambiado tendencias a nivel nacional en todo este tipo de ambiente”, señaló, al mencionar programas como Big Brother, Fear Factor y Mujeres Asesinas, que en su momento modificaron dinámicas de consumo televisivo en el país.

Recordó también el impacto del productor en la creación de videoclips musicales, un formato que, a decir del alcalde, marcó a generaciones completas. “Yo le preguntaba a Pedro Torres cuál era el video que más le ha gustado producir y era el de Luis Miguel, La media vuelta”, dijo.