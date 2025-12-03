Javier Díaz: la obra de Pedro Torres marcó un antes y después en la televisión mexicana
El alcalde señaló que la trayectoria del productor originario de Saltillo influyó en formatos televisivos, videoclips y contenidos que transformaron la industria durante dos décadas
El alcalde Javier Díaz afirmó que el trabajo de Pedro Torres Castilla definió un parteaguas en la forma de producir televisión y contenidos en México, al referirse a la trayectoria del creativo durante la ceremonia efectuada en Saltillo para condecorarlo con la Presea Manuel Acuña.
Comentó que Torres contribuyó a instalar nuevas narrativas y estilos de producción. “Ha cambiado tendencias a nivel nacional en todo este tipo de ambiente”, señaló, al mencionar programas como Big Brother, Fear Factor y Mujeres Asesinas, que en su momento modificaron dinámicas de consumo televisivo en el país.
Recordó también el impacto del productor en la creación de videoclips musicales, un formato que, a decir del alcalde, marcó a generaciones completas. “Yo le preguntaba a Pedro Torres cuál era el video que más le ha gustado producir y era el de Luis Miguel, La media vuelta”, dijo.
Para el Ayuntamiento, la trayectoria del productor representa un referente para quienes buscan desarrollarse en industrias creativas. “Ver a un saltillense triunfar en lo más alto a nivel nacional y con mucho reconocimiento a nivel mundial en este tema artístico-cultural nos llena de orgullo”, comentó Díaz.
El alcalde enfatizó además la forma en que Torres enfrentó los retos de la industria audiovisual. “Independientemente de los obstáculos siempre buscaba el cómo hacer suceder las cosas”, mencionó, al describirlo como parte de lo que denominó “el ADN saltillense”.