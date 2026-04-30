Junto a la rapera Snow tha Product, Lila Downs está de estreno con “Cambias mi mundo”

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/ 30 abril 2026
    Junto a la rapera Snow tha Product, Lila Downs está de estreno con “Cambias mi mundo”
    Después de tres años sin estrenar álbum inédito regresa Lila Downs a la escena musical con el sencillo “Cambias Mi Mundo”. LILA DOWNS

La artista tenía tres años sin estrenar álbum inédito, pero ya está de regreso con nuevo material en la escena musical

MONTERREY, NL.- Después de tres años sin estrenar álbum inédito regresa Lila Downs a la escena musical con el sencillo “Cambias Mi Mundo”.

La artista mexicoamericana presenta este nuevo material en el cual comparte con la rapera Snow tha product.

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En su nuevo disco, Downs compone la totalidad del álbum y “Cambias Mi Mundo” viene desde un fuerte discurso de empoderamiento femenino.

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El tema nació de la admiración de las jóvenes que cambian su realidad desde la conciencia.

Anna Lila Downs Sánchez, nombre completo de la artista, nació en Oaxaca, el 9 de septiembre de 1968 y a lo largo de su carrera se ha distinguido por cantar en español e inglés, pero también en diversas lenguas como mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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