Junto a la rapera Snow tha Product, Lila Downs está de estreno con “Cambias mi mundo”
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/ 30 abril 2026
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La artista tenía tres años sin estrenar álbum inédito, pero ya está de regreso con nuevo material en la escena musical
MONTERREY, NL.- Después de tres años sin estrenar álbum inédito regresa Lila Downs a la escena musical con el sencillo “Cambias Mi Mundo”.
La artista mexicoamericana presenta este nuevo material en el cual comparte con la rapera Snow tha product.
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En su nuevo disco, Downs compone la totalidad del álbum y “Cambias Mi Mundo” viene desde un fuerte discurso de empoderamiento femenino.
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El tema nació de la admiración de las jóvenes que cambian su realidad desde la conciencia.
Anna Lila Downs Sánchez, nombre completo de la artista, nació en Oaxaca, el 9 de septiembre de 1968 y a lo largo de su carrera se ha distinguido por cantar en español e inglés, pero también en diversas lenguas como mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl.