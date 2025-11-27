La Granja VIP... Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

/ 27 noviembre 2025
    La Granja VIP... Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality
    La séptima asamblea de La Granja VIP 2025 dejó una lista de nominados marcada por conflictos, reclamos y estrategias quebradas. Conoce quiénes están en riesgo y cómo se reconfigura la competencia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre quiénes son los nominados de la semana 7 en La Granja VIP 2025, una asamblea cargada de tensiones, reproches y movimientos estratégicos que redefinen el rumbo del reality

La séptima asamblea de La Granja VIP 2025 reveló este miércoles 26 de noviembre a los nuevos sentenciados, en medio de una jornada dominada por reclamos, tensión y confrontaciones abiertas entre los participantes.

Tras una votación cargada de estrategias en disputa, se confirmó que Alberto del Río y Lis Vega están nuevamente en la mira del público, acompañados de otros concursantes que también quedaron en la tabla roja.

TE PUEDE INTERESAR: Manola Díez se convierte en la quinta eliminada de La Granja VIP

Las fricciones acumuladas tras semanas de convivencia explotaron en esta sesión, donde cada voto respondió a desacuerdos previos, alianzas rotas y reclamos pendientes dentro del reality.

UNA ASAMBLEA MARCADA POR ESTRATEGIAS Y REPROCHES

La noche estuvo teñida de miradas incómodas, acusaciones directas y reproches por maniobras realizadas en dinámicas pasadas. Cada participante defendió su postura, mientras otros intentaron mover fichas para evitar caer en nominación.

Este ambiente cargado dejó claro que la competencia llegó a un punto crítico: ya no hay espacio para decisiones tibias y cada movimiento puede definir la permanencia en el juego.

La presión semanal, sumada al desgaste emocional, ha puesto a prueba la tolerancia y resiliencia de los famosos, evidenciando un ambiente cada vez más dividido en la granja.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS EN LA GRANJA VIP

· Kim Shantal

· Fabiola Campomanes

· Lis Vega

· Alberto del Río

Estos cuatro famosos deberán enfrentar la votación del público en los próximos días, donde cada porcentaje será decisivo para su continuidad.

QUIÉNES SON LOS PEONES DE LA SEMANA SIETE

La dinámica también definió a los peones, quienes deberán asumir tareas adicionales y roles de apoyo dentro de la granja.

· Alberto del Río “El Patrón”

· Fabiola Campomanes

· Sergio Mayer Mori

· Kim Shantal

Este grupo tendrá responsabilidades clave que podrían influir en su desempeño y en la percepción de sus compañeros.

PARTICIPANTES QUE PERMANECEN EN LA GRANJA VIP 2025A pesar de las tensiones, varios concursantes siguen firmes en la competencia, buscando avanzar hacia las etapas finales del reality.

· Alfredo Adame

· Kim Shantal

· Alberto del Río “El Patrón”

· César Doroteo “Teo”

· Lis Vega

· Eleazar Gómez

· La Bea

· Sergio Mayer Mori

· Fabiola Campomanes

Cada uno de ellos enfrenta nuevas estrategias, relaciones cambiantes y pruebas físicas y emocionales que definirán su futuro en el show.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Está orgulloso? Presume Sergio Mayer Mori haber tenido intimidad con una amiga de Bárbara Mori

DATOS CURIOSOS

· Las nominaciones múltiples de Alberto del Río han generado debates en redes.

· Las alianzas en esta temporada han cambiado con más rapidez que en ediciones anteriores.

· Kim Shantal es una de las participantes con mayor presencia en dinámicas grupales.

