¡Todo un caballero! Snoop Dogg pidió permiso a Kim Kardashian para fumar cannabis en la fiesta de Kris Jenner

La fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner reunió a algunas de las figuras más influyentes de Hollywood, dejando claro el poder de convocatoria del clan Kardashian-Jenner. Entre los invitados destacó el polémico rapero y defensor del consumo de cannabis Snoop Dogg, cuya presencia dio pie a una peculiar anécdota que rápidamente se hizo viral. La controversia surgió luego de que el intérprete de ‘Drop It Like It’s Hot’ pidiera permiso para fumar mariguana durante el evento... e incluso insinuara que quizá también podría ofrecerle un poco a la festejada. Según diversas publicaciones en redes sociales, Snoop envió un mensaje a Kim Kardashian, protagonista de ‘Todo Vale’, para consultarle si era apropiado fumar en la exclusiva celebración.

¿QUÉ DIJO SNOOP DOGG? El mensaje —tierno y divertido a la vez— generó múltiples reacciones entre los fans, quienes comentaron tanto los hábitos del rapero como su inusual gesto de cortesía. En un video compartido en línea, se observa a Kim Kardashian escuchando un mensaje de voz de Snoop Dogg, en el que este le pregunta si puede fumar durante la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner.

Qué amable de su parte preguntar. Claro que puede fumar”.

El rapero también le comentó que había comprado un regalo para su madre y que prefería fumar mariguana en lugar de beber demasiado alcohol, pues no quería parecer irrespetuoso en el evento. “Qué amable de su parte preguntar. Claro que puede fumar”, respondió Kim. Cuando el camarógrafo le preguntó si ella fumaba, Kardashian aclaró que nunca lo ha hecho.