¡Todo un caballero! Snoop Dogg pidió permiso a Kim Kardashian para fumar cannabis en la fiesta de Kris Jenner

/ 13 noviembre 2025
    ¡Todo un caballero! Snoop Dogg pidió permiso a Kim Kardashian para fumar cannabis en la fiesta de Kris Jenner
    Amistad. Kim Kardashian reveló el mensaje del rapero, quien no quiso “faltarle al respeto” a la celebración en Beverly Hills. FOTOS: ESPECIAL

El rapero aseguró que no deseaba tomar mucho alcohol, por lo que prefirió no “faltarle al respeto” a la prestigiosa fiesta de la socialité

La fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner reunió a algunas de las figuras más influyentes de Hollywood, dejando claro el poder de convocatoria del clan Kardashian-Jenner. Entre los invitados destacó el polémico rapero y defensor del consumo de cannabis Snoop Dogg, cuya presencia dio pie a una peculiar anécdota que rápidamente se hizo viral.

La controversia surgió luego de que el intérprete de ‘Drop It Like It’s Hot’ pidiera permiso para fumar mariguana durante el evento... e incluso insinuara que quizá también podría ofrecerle un poco a la festejada.

Según diversas publicaciones en redes sociales, Snoop envió un mensaje a Kim Kardashian, protagonista de ‘Todo Vale’, para consultarle si era apropiado fumar en la exclusiva celebración.

¿QUÉ DIJO SNOOP DOGG?

El mensaje —tierno y divertido a la vez— generó múltiples reacciones entre los fans, quienes comentaron tanto los hábitos del rapero como su inusual gesto de cortesía.

En un video compartido en línea, se observa a Kim Kardashian escuchando un mensaje de voz de Snoop Dogg, en el que este le pregunta si puede fumar durante la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner.

Qué amable de su parte preguntar. Claro que puede fumar”.
Kim Kardashian, actriz, empresaria y modelo.

El rapero también le comentó que había comprado un regalo para su madre y que prefería fumar mariguana en lugar de beber demasiado alcohol, pues no quería parecer irrespetuoso en el evento.

“Qué amable de su parte preguntar. Claro que puede fumar”, respondió Kim. Cuando el camarógrafo le preguntó si ella fumaba, Kardashian aclaró que nunca lo ha hecho.

LA FIESTA

La celebración, organizada por Mindy Weiss, se llevó a cabo en la enorme y exclusiva mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills. El multimillonario y su pareja, Lauren Sánchez, estuvieron presentes, acompañados por otros magnates como Bill Gates y Mark Zuckerberg.

Kris Jenner compartió en Instagram varios momentos de la mágica noche, donde posó con celebridades como Mariah Carey, Oprah Winfrey, Adele, Meghan Markle, el Príncipe Harry, Paris Hilton, entre muchos otros. (Con información de Reforma.)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

