‘Las adicciones se lo fueron comiendo’, Fernanda Castillo sobre Rafael Amaya de ‘El Señor de los Cielos’

En ese entonces, con 36 años, medios destacaban que estaba “en el mejor momento de su carrera” , no obstante, fue todo el furor, la fama y el ambiente a su alrededor lo que terminó llevándolo a un camino de adicciones , volviéndose en los años más difíciles de su vida .

“Yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver cómo la carga de trabajo y como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando, y yo lo he querido siempre mucho”, refirió.

La actriz afirmó que, como ambos venían de Hermosillo, tenían mucho en común y tantas cosas de qué platicar, reafirmando que entre los dos siempre ha prevalecido la amistad: “yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien”.

