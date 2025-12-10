Llena de celebridades: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán anfitrionas de la Met Gala 2026
Mientras que las estrellas Lisa de BLACKPINK, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz y Sam Smith formarán parte del comité anfitrión
Aún quedan unos meses; sin embargo, las celebridades que año con año asisten a la Met Gala ya comenzaron a alistarse para el gran evento de moda que marca tendencia a lo largo del año. Por ello, su icónica organizadora, Anna Wintour, dio a conocer la lista de famosos que se sumarán a encabezar la edición 2026.
Se trata de un trío de alto nivel: Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman, quienes acompañarán a la legendaria editora de Vogue en la organización del evento repleto de estrellas el próximo mayo.
Williams, quien nunca había sido anfitriona, asume el papel siete años después de que su hermana menor y también campeona de tenis, Serena, fungiera como copresidenta. Beyoncé fue presidenta honoraria en 2013 y Kidman copresidió en 2003 y 2005. Wintour, como cada año, supervisa el evento anual, una recaudación de fondos que el año pasado aportó un récord de 31 millones de dólares al Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte.
¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS ESPECIALES A LA MET GALA?
El museo también anunció un comité anfitrión para la gala, presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la actriz y cineasta Zoë Kravitz. El grupo incluye a los músicos Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith y Yseult; la bailarina Misty Copeland; los actores Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie y Lena Dunham; la basquetbolista A’ja Wilson; las modelos Alex Consani, Paloma Elsesser y Lauren Wasser; la editora de Vogue Chloe Malle; y la artista Anna Weyant.
De acuerdo con la información, el código de vestimenta para la gala del 4 de mayo aún no se ha dado a conocer, pero estará alineado con el tema “Arte del Vestuario”, anunciado el mes pasado como la próxima exposición de primavera del instituto.
La exposición tiene como objetivo celebrar “el cuerpo vestido” tal como aparece en el arte a través de los siglos. Emparejará prendas con objetos del museo para mostrar cómo la moda ha estado, desde hace mucho tiempo, entrelazada con diversas formas de expresión artística.
“Es una exposición que realmente puede vivir de maneras fascinantes en el museo y puede extraer de todas las diferentes áreas de nuestra colección: pinturas, esculturas, dibujos”, comentó el mes pasado, en entrevista, el director general del museo, Max Hollein.
“Costume Art” se abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá disponible hasta el 10 de enero de 2027. (Con información de AP)