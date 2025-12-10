Llena de celebridades: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán anfitrionas de la Met Gala 2026

Show
/ 10 diciembre 2025
    Llena de celebridades: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán anfitrionas de la Met Gala 2026
    Organizadores. El comité anfitrión reúne a artistas, modelos y músicos para la gala más influyente del mundo de la moda. FOTO: ARCHIVO/ AP

Mientras que las estrellas Lisa de BLACKPINK, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz y Sam Smith formarán parte del comité anfitrión

Aún quedan unos meses; sin embargo, las celebridades que año con año asisten a la Met Gala ya comenzaron a alistarse para el gran evento de moda que marca tendencia a lo largo del año. Por ello, su icónica organizadora, Anna Wintour, dio a conocer la lista de famosos que se sumarán a encabezar la edición 2026.

Se trata de un trío de alto nivel: Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman, quienes acompañarán a la legendaria editora de Vogue en la organización del evento repleto de estrellas el próximo mayo.

Williams, quien nunca había sido anfitriona, asume el papel siete años después de que su hermana menor y también campeona de tenis, Serena, fungiera como copresidenta. Beyoncé fue presidenta honoraria en 2013 y Kidman copresidió en 2003 y 2005. Wintour, como cada año, supervisa el evento anual, una recaudación de fondos que el año pasado aportó un récord de 31 millones de dólares al Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS ESPECIALES A LA MET GALA?

El museo también anunció un comité anfitrión para la gala, presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la actriz y cineasta Zoë Kravitz. El grupo incluye a los músicos Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith y Yseult; la bailarina Misty Copeland; los actores Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie y Lena Dunham; la basquetbolista A’ja Wilson; las modelos Alex Consani, Paloma Elsesser y Lauren Wasser; la editora de Vogue Chloe Malle; y la artista Anna Weyant.

De acuerdo con la información, el código de vestimenta para la gala del 4 de mayo aún no se ha dado a conocer, pero estará alineado con el tema “Arte del Vestuario”, anunciado el mes pasado como la próxima exposición de primavera del instituto.

La exposición tiene como objetivo celebrar “el cuerpo vestido” tal como aparece en el arte a través de los siglos. Emparejará prendas con objetos del museo para mostrar cómo la moda ha estado, desde hace mucho tiempo, entrelazada con diversas formas de expresión artística.

“Es una exposición que realmente puede vivir de maneras fascinantes en el museo y puede extraer de todas las diferentes áreas de nuestra colección: pinturas, esculturas, dibujos”, comentó el mes pasado, en entrevista, el director general del museo, Max Hollein.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

“Costume Art” se abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá disponible hasta el 10 de enero de 2027. (Con información de AP)

Temas


Espectáculos
Viral
Met Gala

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Beyoncé
Nicole Kidman

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre