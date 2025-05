Más ‘Secretos de Parejas’: cuenta Bárbara de Regil la vez que Memo del Bosque quiso besarla a la fuerza antes de morir

“Me citó en su oficina para hablar de trabajo y de repente se me lanzó a besos, está casado, ni al caso, me saqué de onda cañón, quiero pensar que no fui la primer persona” , relató De Regil en uno de los episodios del programa, donde participa junto a su esposo Fernando Schoenwald.

La actriz también brindó declaraciones al programa “De primera mano”, donde explicó que esta confesión fue grabada mucho antes del fallecimiento del productor: “Lo hablo porque estoy lista para soltar algo que por mucho tiempo me pesó bastante (...) Me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije”.

Memo del Bosque, conocido por su trabajo en la televisión mexicana y como fundador de la productora Telehit, falleció el 7 de abril pasado luego de una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017. Durante años, el productor fue sometido a diversos tratamientos, incluyendo trasplantes de médula ósea, pero su estado de salud se deterioró en los últimos meses.

En una carta póstuma publicada en sus redes sociales, el propio Del Bosque agradeció la vida y el apoyo de sus seres queridos: “Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”.

Las declaraciones de Bárbara de Regil se suman a otras voces que, en los últimos años, han comenzado a exponer situaciones similares en el medio del entretenimiento mexicano, en un contexto donde cada vez más mujeres deciden alzar la voz contra el abuso y el acoso.

La actriz, recordada por su papel en Rosario Tijeras, ya había compartido anteriormente experiencias dolorosas de su pasado, incluyendo un abuso que sufrió cuando era niña. Con esta nueva revelación, insiste en que contar su historia le ha permitido liberar cargas emocionales que por años guardó en silencio.

Hasta el momento, familiares o allegados de Memo del Bosque no han emitido comentarios públicos respecto a las declaraciones.