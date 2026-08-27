Melanie Carmona confirma su embarazo y convierte a Alicia Villarreal y Arturo Carmona en abuelos
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La cantante compartió una fotografía de su baby bump y reveló que el ‘secreto’ que circulaba desde hace semanas finalmente era cierto
Desde hace semanas, las especulaciones perseguían a la cantante Melanie Carmona sobre un posible embarazo y una boda con su novio, cuya identidad no se ha hecho pública. Este jueves, la joven rompió el silencio y confirmó que será madre próximamente y, por consiguiente, sus padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se convertirán en abuelos.
“El secreto que ya no era tan secreto...”, posteó la joven cantante, acompañada por una fotografía en la que luce su baby bump.
Fue su propio padre quien comenzó con los rumores cuando fue cuestionado al respecto en una entrevista con los medios. Posteriormente, la reconocida Alicia Villarreal negó que su hija estuviera embarazada, aunque aseguró estar lista para convertirse en “abuela”.
¿QUÉ PASÓ CON MELANIE CARMONA?
Desde hace un año, la familia de la ‘Güerita Consentida’ se mantiene bajo el escrutinio público, esto luego de la disputa y ruptura entre Villarreal y su exesposo, Cruz Martínez, a quien Melanie mostró su apoyo públicamente.
Sin embargo, la joven cantante trata de mantener su vida amorosa y personal lejos del ojo público, por lo que hasta el momento se desconoce si ya contrajo matrimonio o si se encuentra entre sus planes.
“¡Serás la mami más hermosa del planeta! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”, escribió su padre en el mismo post de Instagram, donde también la felicitó su amiga y excompañera de reality Mía Rubín.