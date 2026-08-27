Melanie Carmona confirma su embarazo y convierte a Alicia Villarreal y Arturo Carmona en abuelos

Desde hace semanas, las especulaciones perseguían a la cantante Melanie Carmona sobre un posible embarazo y una boda con su novio, cuya identidad no se ha hecho pública. Este jueves, la joven rompió el silencio y confirmó que será madre próximamente y, por consiguiente, sus padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se convertirán en abuelos.

“El secreto que ya no era tan secreto...”, posteó la joven cantante, acompañada por una fotografía en la que luce su baby bump.

Fue su propio padre quien comenzó con los rumores cuando fue cuestionado al respecto en una entrevista con los medios. Posteriormente, la reconocida Alicia Villarreal negó que su hija estuviera embarazada, aunque aseguró estar lista para convertirse en “abuela”.