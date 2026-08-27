Melanie Carmona confirma su embarazo y convierte a Alicia Villarreal y Arturo Carmona en abuelos

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    Melanie Carmona confirma su embarazo y convierte a Alicia Villarreal y Arturo Carmona en abuelos
    Privacidad. Pese a que Melanie se dedica a la vida pública mantiene la identidad de su pareja bajo reserva. FOTO: INSTAGRAM@meleniecarmona

La cantante compartió una fotografía de su baby bump y reveló que el ‘secreto’ que circulaba desde hace semanas finalmente era cierto

Desde hace semanas, las especulaciones perseguían a la cantante Melanie Carmona sobre un posible embarazo y una boda con su novio, cuya identidad no se ha hecho pública. Este jueves, la joven rompió el silencio y confirmó que será madre próximamente y, por consiguiente, sus padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se convertirán en abuelos.

“El secreto que ya no era tan secreto...”, posteó la joven cantante, acompañada por una fotografía en la que luce su baby bump.

Fue su propio padre quien comenzó con los rumores cuando fue cuestionado al respecto en una entrevista con los medios. Posteriormente, la reconocida Alicia Villarreal negó que su hija estuviera embarazada, aunque aseguró estar lista para convertirse en “abuela”.

¿QUÉ PASÓ CON MELANIE CARMONA?

Desde hace un año, la familia de la ‘Güerita Consentida’ se mantiene bajo el escrutinio público, esto luego de la disputa y ruptura entre Villarreal y su exesposo, Cruz Martínez, a quien Melanie mostró su apoyo públicamente.

Sin embargo, la joven cantante trata de mantener su vida amorosa y personal lejos del ojo público, por lo que hasta el momento se desconoce si ya contrajo matrimonio o si se encuentra entre sus planes.

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“¡Serás la mami más hermosa del planeta! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”, escribió su padre en el mismo post de Instagram, donde también la felicitó su amiga y excompañera de reality Mía Rubín.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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