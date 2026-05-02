Si el río suena... Demanda otra empleada a equipo de Kylie Jenner por abuso laboral

No pasa semana sin que el apellido Kardashian-Jenner esté involucrado en algún escándalo y, aunque muchas veces se trata de rumores, en esta ocasión no es así. Una segunda exempleada de Kylie Jenner presentó una denuncia formal ante las autoridades por un ambiente laboral hostil y diversas formas de abuso y violencia. En esta ocasión, la denunciante es Juana Delgado Soto, quien, de acuerdo con Los Angeles Times, demandó a Kylie Jenner Inc., a la supervisora Itzel Sibrian, así como a Tri Star Services y La Maison Family Services, por discriminación racial, acoso, falta de pago de salarios y omisión para prevenir o corregir conductas indebidas en el lugar de trabajo. Con base en las pruebas presentadas, la trabajadora habría sido objeto de burlas por su acento, origen y estatus migratorio, además de insultos constantes, en un caso similar al de la demanda interpuesta por Angélica Vásquez, también en Los Ángeles.

¿QUÉ LE HICIERON A LA EMPLEADA DE KYLIE JENNER? Soto afirmó que comenzó a trabajar para la dueña de Kylie Cosmetics en 2019 y que durante años se le habrían negado descansos para comer y reposar. Sin embargo, sostiene que la situación empeoró en 2023, cuando Sibrian asumió funciones de supervisión. Con la intención de poner fin al hostigamiento, la empleada presentó una queja formal ante recursos humanos en 2024. Esto derivó en una suspensión temporal de la supervisora, aunque posteriormente habría sido reinstalada. Tras ello, la demanda indica que comenzaron represalias como reducción salarial, aumento de la carga laboral y cambios de horario.

NEGATIVAS DE CUMPLEAÑOS Y MÁS Según la información, Juana explicó que tuvo que perderse una fiesta sorpresa organizada para ella para cumplir con sus labores y que no recibió tiempo suficiente tras la muerte de su hermano. El documento también afirma que otros empleados cuestionaban la veracidad de esa pérdida familiar y la obligaban a recoger basura arrojada intencionalmente al piso.

SU “SENTENCIA”: PEDIRLE AYUDA A KYLIE Lo más grave ocurrió en abril de 2025, cuando la empleada aseguró haber escrito una carta dirigida a Jenner para exponer el trato que sufría, la cual habría dejado en la camilla donde la empresaria recibiría un masaje. “Necesito expresar lo terriblemente maltratada que estoy psicológicamente. Sé que usted no permitiría que esto sucediera si lo supiera”, escribió la denunciante, lo que —según su testimonio— provocó mayores consecuencias negativas en su entorno laboral.

Un día después, según la denuncia, fue amenazada con el despido y le indicaron que no podía mirar ni sonreír a Jenner. Además, debía “desaparecer” si la veía y no podía beber agua en la casa de la empresaria, ya que era “el agua de Kylie”. Hasta la tarde del sábado 2 de mayo, Jenner, madre de Stormi y Aire, no se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones. (Con información de Reforma).

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