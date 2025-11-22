Miss Universo: ¿Coronación de Fátima Bosch habría sido por su padre, exfuncionario de Pemex?

Show
/ 22 noviembre 2025
    Miss Universo: ¿Coronación de Fátima Bosch habría sido por su padre, exfuncionario de Pemex?
    La polémica en Miss Universo 2025 continuó aún después de la gran coronación, en la que se reconoció a la mexicana Fátima Bosch Fernández. FOTO: FACEBOOK

Desde la coronación la mexicana Fátima Bosch, se han incrementado los rumores sobre presuntos vínculos comerciales del padre de la ganadora con la organización de Miss Universo

La polémica en Miss Universo 2025 continuó aún después de la gran coronación, en la que se reconoció a la mexicana Fátima Bosch Fernández. Ahora, quien ocupa el protagonismo de la crítica pública, es su padre, Bernardo Bosch Hernández, un ingeniero con más de 20 años desempeñándose en puestos de alto nivel dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su trayectoria y algunos episodios controvertidos del pasado han incrementado el interés público en torno a su figura.

TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025

¿QUIÉN ES BERNARDO BOSCH HERNÁNDEZ?

Bosch Hernández es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, que cuenta con diversas especializaciones, entre ellas Ingeniería Petrolera por el AIPM, Habilidades Gerenciales en el ITAM, el Programa de Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas, además de Alta Dirección de Entidades Públicas por el Instituto Nacional de la Administración Pública.

Su carrera en el sector público comenzó en 1995, y en 1998 se incorporó a Pemex, donde ha ocupado diversos cargos relevantes, como:

* Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell (1998-2002).

* Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción (2009-2014).

* Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016).

* Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017).

* Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017.

Desde esa posición, asumió la supervisión de áreas estratégicas, operativas y de coordinación institucional dentro de la petrolera.

El 30 de octubre de 2025, Bosch fue designado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, una de las responsabilidades de mayor relevancia técnica y administrativa dentro de la empresa estatal.

Su declaración patrimonial más reciente señala que percibe un ingreso neto anual de $3,206,453 pesos y que posee cinco ranchos, dos terrenos, una casa y tres vehículos.

SANCIONES CONTRA BERNARDO BOSCH HERNÁNDEZ

En 2019, Bosch Hernández fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación de 10 años por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a Pemex a separarlo del cargo.

No obstante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la nulidad de la sanción al concluir que Bosch demostró que dicha medida “no tenía un fundamento legal”.

Tras esta resolución, su registro fue eliminado del Sistema de Servidores Públicos Sancionados.

¿POR QUÉ BERNARDO BOSCH ES SEÑALADO TRAS LA CORONACIÓN DE SU HIJA COMO MISS UNIVERSO 2025?

La controversia escaló tras la final debido a las acusaciones de fraude por parte de exmiembros del jurado. Jueces clave, incluyendo a la Miss Universo 2005 Natalie Glebova, renunciaron o expresaron un profundo desacuerdo con el resultado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo

El exjurado Omar Harfouch calificó a Bosch de “falsa ganadora” y sugirió un resultado presuntamente amañado. Estas sospechas se vieron avivadas por rumores sobre presuntos vínculos comerciales del padre de Fátima con la organización de Miss Universo, lo que planteó un posible conflicto de intereses.

Temas


Redes sociales

Organizaciones


PEMEX
Miss Universo

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’