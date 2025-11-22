Miss Universo: ¿Coronación de Fátima Bosch habría sido por su padre, exfuncionario de Pemex?

La polémica en Miss Universo 2025 continuó aún después de la gran coronación, en la que se reconoció a la mexicana Fátima Bosch Fernández. Ahora, quien ocupa el protagonismo de la crítica pública, es su padre, Bernardo Bosch Hernández, un ingeniero con más de 20 años desempeñándose en puestos de alto nivel dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su trayectoria y algunos episodios controvertidos del pasado han incrementado el interés público en torno a su figura. TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025 ¿QUIÉN ES BERNARDO BOSCH HERNÁNDEZ? Bosch Hernández es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, que cuenta con diversas especializaciones, entre ellas Ingeniería Petrolera por el AIPM, Habilidades Gerenciales en el ITAM, el Programa de Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas, además de Alta Dirección de Entidades Públicas por el Instituto Nacional de la Administración Pública.

Su carrera en el sector público comenzó en 1995, y en 1998 se incorporó a Pemex, donde ha ocupado diversos cargos relevantes, como:

* Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell (1998-2002). * Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción (2009-2014). * Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016). * Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017). * Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017.

Desde esa posición, asumió la supervisión de áreas estratégicas, operativas y de coordinación institucional dentro de la petrolera. El 30 de octubre de 2025, Bosch fue designado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, una de las responsabilidades de mayor relevancia técnica y administrativa dentro de la empresa estatal.

Su declaración patrimonial más reciente señala que percibe un ingreso neto anual de $3,206,453 pesos y que posee cinco ranchos, dos terrenos, una casa y tres vehículos. SANCIONES CONTRA BERNARDO BOSCH HERNÁNDEZ En 2019, Bosch Hernández fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación de 10 años por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a Pemex a separarlo del cargo. No obstante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la nulidad de la sanción al concluir que Bosch demostró que dicha medida “no tenía un fundamento legal”.