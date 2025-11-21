¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo

Fátima Bosch se une a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como las únicas mexicanas que han logrado llevarse la corona más importante de los certámenes de belleza

/ 21 noviembre 2025
La tabasqueña de 25 años, Fátima Bosch, se convirtió en la cuarta mexicana en coronarse Miss Universo la noche del jueves. Con este triunfo, la corona vuelve a teñirse de “tricolor” gracias a la belleza y el trabajo de sus antecesoras, logrando así que en cuatro ocasiones la contienda internacional elija a la representante mexicana como la mujer más bella del mundo.

En VMÁS te presentamos un recuento de los momentos en que Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza ganaron la corona y demostraron que la belleza e inteligencia también tienen raíces mexicanas.

LUPITA JONES

Lupita Jones fue recordada durante muchos años como la primera y única Miss Universo mexicana, ya que, a los 23 años, fue coronada como la máxima belleza del certamen.

Nativa de Mexicali, Baja California, llegó hasta Las Vegas para la parte final del concurso, donde —según recuerdan diversos medios— su triunfo se aseguró tras la etapa de preguntas y respuestas.

Tras su reinado, se convirtió en directora de Nuestra Belleza México, la organización encargada de preparar a las concursantes mexicanas rumbo a Miss Universo. Se mantuvo en ese cargo hasta 2017, año en que rompió relación con Televisa, empresa que producía el certamen.

A lo largo de su carrera ha trabajado como modelo, empresaria y actriz, con participaciones en telenovelas como La malquerida, Enamorándome de Ramón y El señor de los cielos.

XIMENA NAVARRETE

La tapatía regresó la corona a México 19 años después del triunfo de Jones, en medio de una larga racha de fracasos en el certamen.

Con 22 años, Navarrete compitió nuevamente en Las Vegas, sede que muchos consideran “mágica” para México por coincidir con su primer triunfo en el concurso.

La noche de la coronación, Ximena Navarrete fue recordada por deslumbrar al público y al jurado con un vestido rojo diseñado por su paisano jalisciense Benito Santos.

Tras su reinado, se dedicó al modelaje y al altruismo. Intentó incursionar en la actuación en 2013 con la telenovela La tempestad, junto a William Levy. En 2016 anunció su compromiso con Juan Carlos Valladares, con quien está casada y tiene tres hijos.

ANDREA MEZA

Aunque la popularidad de los concursos de belleza ya había disminuido, un sector del entretenimiento seguía interesado en ellos. Fue hasta mayo de 2021 cuando Andrea Meza trajo la tercera corona para México, diez años después del triunfo de Navarrete. La pandemia de COVID-19 había provocado la reprogramación del evento.

El certamen se llevó a cabo en Florida. Tras su reinado, la chihuahuense desarrolló una carrera en la televisión hispana de Estados Unidos. Actualmente es conductora de La mesa caliente y Hoy Día, ambos de Telemundo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México

Hace unos meses contrajo matrimonio con el creador de contenido y modelo estadounidense Ryan Proctor.

