Muere Peter Cullen, actor que convirtió a Optimus Prime en una leyenda de ‘Transformers’
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El intérprete canadiense falleció a los 85 años después de construir una extensa trayectoria en el doblaje de series, películas y videojuegos
Una vez más, Hollywood sufre otra baja, ya que el actor de doblaje canadiense Peter Cullen, conocido por dar vida al heroico Optimus Prime en las películas, series y videojuegos de la franquicia ‘Transformers’, murió a los 85 años.
Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter. El intérprete estuvo rodeado de su familia, indicó por su parte la familia en un comunicado en el que evitó revelar las causas de su fallecimiento.
Nacido en Montreal, Canadá, su papel más distintivo fue el de Optimus Prime en varias series, películas y videojuegos de ‘Transformers’. Cullen fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie de animación que se desarrolló de 1984 a 1987.
UN LEGADO CON EL PERSONAJE
La muerte de Optimus Prime tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986 provocó tal revuelo entre los seguidores de la franquicia que llevó a los productores a traer de vuelta al personaje y a Cullen para la cinta de 1987, ‘Transformers: El regreso de Optimus Prime’.
Más de 20 años después, volvió a prestar su voz a su querido personaje cuando, en 2007, el director Michael Bay resucitó la franquicia para la gran pantalla.
Más allá de Optimus Prime, el personaje que le dio la fama, su voz encarnó a otros como Ígor, el burro lánguido de ‘Winnie Pooh’, o al malvado KARR en la serie ‘El coche fantástico’. (Con información de EFE)