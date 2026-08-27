Muere Peter Cullen, actor que convirtió a Optimus Prime en una leyenda de ‘Transformers’

Una vez más, Hollywood sufre otra baja, ya que el actor de doblaje canadiense Peter Cullen, conocido por dar vida al heroico Optimus Prime en las películas, series y videojuegos de la franquicia ‘Transformers’, murió a los 85 años.

Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter. El intérprete estuvo rodeado de su familia, indicó por su parte la familia en un comunicado en el que evitó revelar las causas de su fallecimiento.

Nacido en Montreal, Canadá, su papel más distintivo fue el de Optimus Prime en varias series, películas y videojuegos de ‘Transformers’. Cullen fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie de animación que se desarrolló de 1984 a 1987.