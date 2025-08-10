Ni en Marvel: Belinda hace inesperado crossover dando ‘concierto privado’ a Ternura68 en pleno live

/ 10 agosto 2025
    Ternura68 se mostró visiblemente sorprendida tras escuchar a Belinda cantar en vivo. FOTO: VANGUARDIA

La cantante Belinda causó gran sorpresa al aparecer en vivo junto a la tiktoker Ternura68, declarando ser su fan y regalándole una emotiva interpretación en plena transmisión

Belinda sorprendió a sus seguidores al participar en una transmisión en vivo de la tiktoker Ternura68, una de las figuras más icónicas y controvertidas de la plataforma. En un momento inesperado, la cantante no solo se declaró fan de la creadora de contenido, sino que también le cantó en plena sesión, generando un cruce que rápidamente se volvió viral.

Ternura68, cuyo nombre real sería Maribel López Trejo —aunque este dato no ha sido confirmado—, es una creadora mexicana que alcanzó la fama en TikTok durante 2020 y 2021. Con más de tres millones de seguidores y 40 millones de “me gusta”, ha convertido sus transmisiones en vivo en un fenómeno digital. Su estilo combina interacciones musicales con frases directas y, en ocasiones, irónicas. Entre sus expresiones más populares está: “Excelente interpretación... esperemos que no se vuelva a repetir”.

@ternura68 Belinda en el único auténtico y mejor Live de Música Asi es... #ternura68 #tiktoklive #livehighlights @Belinda #LIVEIncentiveProgram #LIVEStory #PaidPartnership ♬ sonido original - @ternura68

La dinámica que la hizo famosa consiste en invitar a usuarios a unirse a sus lives para cantar, a veces premiando con dinero virtual o reacciones virales. Fue así como surgió una de sus frases más célebres: “¡Bendiciones La Pepo!”, después de que una seguidora le enviara múltiples obsequios virtuales. Su tono, mezcla de amabilidad y comentarios afilados, le ha valido tanto seguidores fieles como críticas, aunque ella asegura no tener problemas con ningún sector de la audiencia.

En este contexto, la aparición de Belinda tomó por sorpresa a los espectadores. La cantante ingresó a la transmisión y fue recibida con el característico saludo de la tiktoker: “Bendecida noche, un placer que estés aquí”. La intérprete de “Heterocromía” respondió imitando algunas de sus frases más famosas, como el “así es”, y confesó: “Ay, me encanta”. Segundos después, interpretó un fragmento de “Él me mintió”, canción de Amanda Miguel que formó parte de su papel como Daniela en Mentiras la serie.

La reacción de Ternura68 fue inmediata: “Un placer escucharte, gracias por pasarte por aquí”. Antes de finalizar, Belinda le pidió que dijera “adelante”, otra de sus frases virales, para luego reiterar su admiración: “Soy tu fan, me encantas. No sabes cuántas veces te veo, eres icónica”. La tiktoker cerró con un “bendecida noche” y la interacción quedó grabada como uno de los momentos más comentados del fin de semana.

En redes sociales, muchos usuarios dudaron de la veracidad del encuentro y especularon que podría tratarse de un montaje con inteligencia artificial. Sin embargo, la propia Belinda compartió el video en su cuenta de TikTok para confirmar que el momento había ocurrido en vivo.

Tiktok

