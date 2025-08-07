No se armó el trío: Diego Boneta se habría negado a ser Emmanuel en Mentiras All Stars; rechaza millonaria cifra

En plena euforia por el anuncio de Mentiras All Stars, versión especial del exitoso musical ochentero Mentiras, la negativa de Diego Boneta para sumarse al proyecto ha sorprendido a seguidores del espectáculo y de la carrera del actor. Según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, el protagonista de Luis Miguel: La serie rechazó una oferta de un millón de pesos por función para interpretar a “Emmanuel” en seis únicas fechas de octubre en la Ciudad de México. “Le ofrecieron un millón de pesos por función, eran seis millones de pesos por seis días y dijo que no le interesaba”, afirmó Infante en su programa digital.

El anuncio de Belinda como "Daniela" —papel que interpretó en Mentiras, la serie de Prime Video— desató una ola de entusiasmo entre los fans del musical. Junto a ella, se confirmó el regreso de Mariana Treviño como "Lupita", otro personaje emblemático de la obra que debutó en 2009 y se convirtió en un fenómeno del teatro mexicano. Ambas actrices estarán presentes en seis funciones especiales bajo el formato "All Stars", un evento que conecta distintas versiones del Mentiverso, incluyendo Mentiras, Mentidrags y la adaptación para streaming. ¿Por qué Diego Boneta dijo que no? La ausencia de Boneta ha causado revuelo no solo por el monto de la oferta rechazada, sino porque su participación habría representado un regreso simbólico al teatro nacional, con la oportunidad de compartir escenario con figuras populares como Belinda. Sin embargo, según Infante, Boneta "no quiere hacer teatro en México", lo cual sugiere que el actor está enfocado en proyectos internacionales tras consolidarse como productor y protagonista de contenido para plataformas globales.

De “Código F.A.M.A.” a Luis Miguel: la transformación de Diego Boneta Diego Boneta, nacido en Ciudad de México en 1990, inició su carrera artística en el reality infantil Código F.A.M.A. y rápidamente ganó popularidad como cantante juvenil. Su primer álbum, Diego, fue lanzado en 2005 y le abrió paso en el mercado latinoamericano. Su salto a la fama internacional ocurrió tras participar en series como Rebelde, Pretty Little Liars y Scream Queens, y se consolidó en 2018 como Luis Miguel en la aclamada bioserie de Netflix. Su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica, una proyección global y un contrato de producción con Prime Video, desde donde ha comenzado a desarrollar sus propios proyectos. Actualmente, Boneta se encuentra enfocado en su faceta como productor y en papeles cinematográficos, como At Midnight (2023), lo que explicaría su decisión de mantenerse al margen de proyectos teatrales locales. Mentiras All Stars: fechas, boletos y sedes El productor Alejandro Gou, responsable del relanzamiento del Mentiverso, anunció que Mentiras All Stars se llevará a cabo los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México. El elenco estará conformado por una selección especial de actrices que han dado vida a los personajes femeninos más icónicos del musical, en una propuesta que mezcla nostalgia, talento vocal y cultura pop ochentera.