¿Y eso? Retrasan estreno de la nueva película de ‘Los Simpson’ en cines para 2027

La esperada secuela en los cines de ‘Los Simpson’ es una de las cintas más esperadas por los fanáticos. Sin embargo la fecha de estreno será prolongada mucho más, y aunque no hay razón aparente, los personajes de Fox se verán hasta el 2027.

Después de más de 18 años de espera, por fin se hará realidad la historia, sólo que ahora 20th Century Studios, estudio propiedad de The Walt Disney Company, hará realidad ese sueño. Aunque originalmente estaba programada para estrenarse el 23 de julio de 2027, la productora decidió modificar el calendario.

La familia amarilla debutó hace unas semanas con éxito en el videojuego ‘Fortnite’, los personajes y mapa de la historia fueron una de las más populares en redes sociales y formó parte del evento especial de cierre de temporada.