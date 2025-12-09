¿Y eso? Retrasan estreno de la nueva película de ‘Los Simpson’ en cines para 2027

    ¿Y eso? Retrasan estreno de la nueva película de ‘Los Simpson’ en cines para 2027
    Anuncio. Aunque originalmente estaba programada para estrenarse el 23 de julio de 2027, la productora decidió modificar el calendario. FOTO: ESPECIAL

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han protagonizado miles de desventuras, acumulando más de 798 episodios y más de 37 temporadas

La esperada secuela en los cines de ‘Los Simpson’ es una de las cintas más esperadas por los fanáticos. Sin embargo la fecha de estreno será prolongada mucho más, y aunque no hay razón aparente, los personajes de Fox se verán hasta el 2027.

Después de más de 18 años de espera, por fin se hará realidad la historia, sólo que ahora 20th Century Studios, estudio propiedad de The Walt Disney Company, hará realidad ese sueño. Aunque originalmente estaba programada para estrenarse el 23 de julio de 2027, la productora decidió modificar el calendario.

La familia amarilla debutó hace unas semanas con éxito en el videojuego ‘Fortnite’, los personajes y mapa de la historia fueron una de las más populares en redes sociales y formó parte del evento especial de cierre de temporada.

¿QUÉ PASÓ CON ‘HOMERO SIMPSON’?

Desde 1987, la familia amarilla creada por Matt Groening se convirtió en un ícono de la cultura pop. Desde entonces, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han protagonizado miles de desventuras, acumulando más de 798 episodios y más de 37 temporadas.

La nueva fecha de estreno de la secuela de ‘Los Simpson: La película’ quedó fijada para el 3 de septiembre de 2027, es decir, dos meses después de lo previsto. El anuncio llegó acompañado de un dibujo de Homero con una bandera clavada en el pie, realizado por el propio Groening.

¿DE QUÉ TRATABA LA PRIMERA PELÍCULA DE ‘LOS SIMPSON’?

En 2007, ‘Los Simpson’ fue uno de los programas más populares de la televisión abierta en México por el Canal 7, además de su transmisión por el Canal Fox en Latinoamérica y el propio país, por lo que su llegada a los cines era inminente. Ese verano finalmente se estrenó la esperada cinta animada.

‘Los Simpson: La Película’ sigue a Homero después de que contamina el lago de Springfield con los desechos de su nueva mascota, lo que provoca que el gobierno coloque una enorme cúpula sobre la ciudad para evitar un desastre mayor. (Con información de El Universal)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

